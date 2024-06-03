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裕民：市場新船供給有限 看好未來2年散裝成長

中央社／ 台北3日電

展望航運未來市況，裕民航運總經理王書吉表示，散裝航運新船供給有限，需求則穩健成長，因此樂觀看待未來1至2年營運，其中全球鋼鐵需求帶動海岬型船舶需求，2024年前4月運價表現亮眼，預期下半年航運景氣持續樂觀。

裕民航運今天召開股東常會，由董事長徐旭東主持，會中通過112年度財務報表及盈餘分配等議案。

裕民2023年每股稅後盈餘（EPS）為3.24元，股東會中通過發放現金股利每股新台幣2.4元，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為172.01億元，每股計20.35元，可供未來年度股利分配。

裕民總經理王書吉表示，由於散裝航運新船供給量有限，但是散裝運輸需求將呈現穩健成長，因此樂觀看待未來1至2年的市況表現。

王書吉也指出，裕民不會為成長而成長，中短期內仍朝著100艘、載重頓1000萬噸目標前進，裕民不一定要成為最大的「航海王」，但是要最有效率、最會賺錢的公司，裕民會穩健成長。

裕民看好，全球鋼鐵需求成長持續加速，鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一，預估今年需求成長高達8%，將帶動海岬型船舶需求，2024年前4月運價表現亮眼，預期下半年航運景氣持續樂觀。

針對裕民未來藍圖，徐國安表示，8年前開始協助裕民打造數位基礎建設，現在已有雛型，但還不夠，必須繼續增加投入，而航運業還是傳統產業，目前還在訓練執行團隊，坦言「對集團來說不容易，還有很長的路要走」。

展望後續，裕民表示，未來將持續研究購置新一代的零碳或替代能源（Alternative fuels）雙燃料環保節能船，現成船則評估加裝最新節能設備。另外也規劃跨足液化天然氣（LNG）運輸船和大型風電運維船（SOV）市場，拓展多角化布局。

裕民目前船隊運力合計為72艘，總載重噸位為884萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

股東會 裕民

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