三陽蟬聯單月銷售冠軍 5月掛牌數26662台
三陽蟬聯單月銷售冠軍，5月單月掛牌數26662台，市佔率達38.3%，光陽則以20180台，市佔率29.0%居次，山葉10871台，市佔率15.5%排名第三，電動機車龍頭Gogoro則為6049台，市佔率8.7%。
累計1~5月三陽掛牌數為118978台，市佔率為41.3%，光陽79644台，市佔率27.6%，山葉45956台，市佔率16.0%，Gogoro為17220台，市佔率6.0%，總市場達到288907台。
三陽表示，5月整體市場領牌天數較4月增加3天，總市場數量較4月增加8559台，達到69691台，而各產品線機種持續熱銷，市佔率達38.3%，穩居銷售冠軍，5月領牌數達較上月增加1741台，月增率為6.99%。
三陽指出，5月底發表台灣首款獲得德國紅點設計大獎的品牌機種「新一代DRGBT」，這款擁有藝術品等級認證的旗艦型水冷跑車，短短一週預收訂單已突破3000台，預期將持續提升6月的市佔率與銷售成績。
三陽也說，6月國民車款迪爵持續推出汰舊換新最高補助23800元的優惠，讓通勤族在購車能更加輕鬆；夏日出遊的旺季到來，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助11300元，並可選擇24期0利率分期付款，讓愛漂亮的女生也都能在夏日輕鬆購買好車，自信開心出遊。
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