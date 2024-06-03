所得稅申報不影響市場 5月車市超出預估、6月會更好

5月逢報稅，台灣整體汽車市場表現不受影響，加上受惠於進口品牌如BENZ、BMW、VW等到港交車，5月最終總市場登錄達到41,477台，比上月初預估的4萬台更多，月增12.0%，年減2.4%。尤其是進口車在來車充足下，占比高達50.5%，明顯優於國產車的表現。累計今年1~5月總市場登錄台數190,916台(年減0.8%)，表現與去年同期約當。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，展望6月，雖然國內外經濟充滿不確定因素，但考量各品牌擴大促銷方案刺激市場，加上進口車品牌及新車訂殘交車下，預估6月總市場可望來到44,000台，將比去年同期成長4%。

今年第1季進口車受到紅海危機影響，新船抵台數量減少，隨著車廠對應調配，供應量已逐漸恢復正常，新車抵台數增加，雙B的單月交車台數也大增，賓士單月2,669台，年增18.5%，居銷售排行榜第二位，僅次於TOYOTA。TOYOTA的進口車3,220台，仰賴RAV4供量增加，較去年同期大增27%，並帶動全品牌10,495台年增5.6%。

夏季競賽開始，和泰車6月目標銷售TOYOTAT+LEXUS 14,800台，市占率：約33.6%。主要是TOYOTA在6月加碼推出全新購車優惠方案「TOYOTA視紀獻禮」回饋消費者，於 2024/6/1~6/30 購買 C-CROSS(含HEV)、ALTIS(含HEV)、RAV4(含HEV)、YARiS CROSS、VIOS、SIENTA、TOWN ACE PU且於活動期間完成領牌手續者，可享4大好禮優惠註，最高總價值超過15萬元。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於5月份合計登錄12,996台，創下歷史同期新高紀錄，市占率31.3%。TOYOTA 5月登錄10,495台，年增5.6%，單一品牌市占率25.3%，TOYOTA品牌表現亮眼，旗下4車款囊括全市場銷售前4名位， COROLLA CR+-OSS及TOWN ACE本月分別繳出2,347台及1,855台，分居市場全車種銷售NO.1及NO.2；進口休旅霸主RAV4本月亦以1,780台的成績，蟬聯進口車市場NO.1；國產小休旅YARiS CROSS持續市場好口碑，以1,378台站穩級距冠軍，亦搶下市場全車種銷售NO.4的位置。

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