低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高
台北、桃園及台南公布今年5月的買賣移轉棟數，均呈年月雙增，合計三都5月買賣移轉量達10,085棟，月增16.8%，年增22.6%，單月破萬棟的表現，為近11年來的5月同期新高。
根據統計，台北5月買賣移轉共2966棟，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。月增18.8%，年增16.2%。
桃園4276棟，月增15.3%，年增14.8%；台南2843棟，月增17.1%，年增45.6%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月的假期比4月少，行政作業天數更完整。
二來，與去年同期相較，今年上半年股市再創新高，市場游資多，科技業受AI帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低碳宅、園區宅，成為都會區房市雙引擎。
其中台北市小宅供給豐富且鄰近內科、北士科的中山、內湖、士林等地，躋身首都三大購屋熱區，並在5月締造近3000棟量能，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。
張旭嵐指出，從去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著，往後的交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。
▪ 兄弟姐妹有單身嗎？她繼承房產選錯方式 遭課重稅120萬
▪ 超崩潰！連日雨北市信義區社宅電梯進水全掛 24樓住戶腿軟
▪ 只租2類人…她委屈嘆「新竹房東常歧視」 內行揭關鍵原因
▪ 她心動想買「復古風老宅」遭嫌棄 內行急勸：真的先不要
▪ 都更整合難？他用「這招」6年搞定15案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言