快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

台北、桃園及台南公布今年5月的買賣移轉棟數，均呈年月雙增，合計三都5月買賣移轉量達10,085棟，月增16.8%，年增22.6%，單月破萬棟的表現，為近11年來的5月同期新高。

根據統計，台北5月買賣移轉共2966棟，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。月增18.8%，年增16.2%。

桃園4276棟，月增15.3%，年增14.8%；台南2843棟，月增17.1%，年增45.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月的假期比4月少，行政作業天數更完整。

二來，與去年同期相較，今年上半年股市再創新高，市場游資多，科技業受AI帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低碳宅、園區宅，成為都會區房市雙引擎。

其中台北市小宅供給豐富且鄰近內科、北士科的中山、內湖、士林等地，躋身首都三大購屋熱區，並在5月締造近3000棟量能，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。

張旭嵐指出，從去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著，往後的交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

延伸閱讀

觀光署推區域觀光圈竟獨漏「北桃都會區」 蘇俊賓：不應被忽視

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

戰火下房市旺 烏克蘭去年購屋增7成 1主因造成

阿里巴巴 北京設數字園區

相關新聞

三陽蟬聯單月銷售冠軍 5月掛牌數26662台

三陽蟬聯單月銷售冠軍，5月單月掛牌數26662台，市佔率達38.3%，光陽則以20180台，市佔率29.0%居次，山葉1...

所得稅申報不影響市場 5月車市超出預估、6月會更好

5月逢報稅，台灣整體汽車市場表現不受影響，加上受惠於進口品牌如BENZ、BMW、VW等到港交車，5月最終總市場登錄達到4...

低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高

台北、桃園及台南公布今年5月的買賣移轉棟數，均呈年月雙增，合計三都5月買賣移轉量達10,085棟，月增16.8%，年增2...

Gogoro：5月市占率8.68%創高 銷量月增64%

睿能創意（Gogoro）今天上午表示，5月在台灣機車市占率8.68%，是2023年以來新高，並帶動整體電動機車銷量，較4...

台水：催繳簡訊不會提供網址連結 民眾勿上當

簡訊詐騙案件頻傳，近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊。台水今天表示，催繳簡訊不會提供任何短...

房市赫見「北伐軍」專家曝實力雄厚、1原因促使北上

近來各地房價大漲，買氣火熱，房市也傳出一些怪象，其中最令人驚奇的是，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。