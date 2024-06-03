低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高

台北、桃園及台南公布今年5月的買賣移轉棟數，均呈年月雙增，合計三都5月買賣移轉量達10,085棟，月增16.8%，年增22.6%，單月破萬棟的表現，為近11年來的5月同期新高。

根據統計，台北5月買賣移轉共2966棟，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。月增18.8%，年增16.2%。

桃園4276棟，月增15.3%，年增14.8%；台南2843棟，月增17.1%，年增45.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月的假期比4月少，行政作業天數更完整。

二來，與去年同期相較，今年上半年股市再創新高，市場游資多，科技業受AI帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低碳宅、園區宅，成為都會區房市雙引擎。

其中台北市小宅供給豐富且鄰近內科、北士科的中山、內湖、士林等地，躋身首都三大購屋熱區，並在5月締造近3000棟量能，刷新台北市近24個月的單月新高紀錄。

張旭嵐指出，從去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著，往後的交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。 資料來源／台灣房屋 資料來源／台灣房屋

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