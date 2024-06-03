Gogoro：5月市占率8.68%創高 銷量月增64%
睿能創意（Gogoro）今天上午表示，5月在台灣機車市占率8.68%，是2023年以來新高，並帶動整體電動機車銷量，較4月增加64%，高階車種Gogoro Pulse訂單累積近2500張，將在近期開始交車。
Gogoro透過新聞稿說明，根據交通部監理站領牌數據，Gogoro入門JEGO電動機車款上市3個月，銷量突破1萬輛，目標今年上半年電動機車銷售冠軍，JEGO在5月領牌數2562輛，是5月電動機車銷售冠軍，也搶進全台機車市場領牌數前5強。此外高階車種GogoroPulse訂單累積近2500張，將在近期開始交車。
Gogoro在2月底表示，今年看好3大成長動力，首先高階機種Gogoro Pulse系列第2季陸續交車，其次動能來自入門電動機車JEGO系列，藉此推動「高帶低」機種銷售，加上JEGO每公里花費預估不到新台幣0.2元的資費方案，整體帶動今年銷售目標。Gogoro預估今年在台灣機車整體市場占有率目標，要超過10%。
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