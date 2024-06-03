快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

安宏生醫NVIDIA AI Summit 發表 AI 蛋白質降解新藥成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
安宏生醫董事長暨執行長林助強。安宏生醫／提供
安宏生醫董事長暨執行長林助強。安宏生醫／提供

安宏生醫3日表示，該公司繼3月參加美國聖荷西主辦的輝達（NVIDIA）GTC全球大會，發表應用AI加速蛋白質降解新藥的研發成果後，最近也將在6月5日台北舉行的「NVIDIA AI Summit」上發表成果，成為此次唯一現場主講的台灣新藥研發公司。

安宏生醫表示，在這場發表會上將分享其運用自主開發AI新藥開發平台，結合NVIDIA BioNeMo生成式人工智慧平台之新藥開發成果，安宏的第一個透過AI輔助設計的全新專利新藥，也將於今年申請新藥臨床試驗許可。

AI在醫藥上的應用是最被寄予厚望的領域，可望繼人類基因圖譜計畫後，成為下一波醫藥革命的引擎。最近幾年生成式 AI 快速發展，加速科學家對蛋白質結構的了解，透過AI可以找到合適的藥物作用位點，讓藥物化學專家設計出對應的藥物分子結構，其中透過小分子新藥來調控蛋白質降解作用的蛋白質降解藥物，為目前領先應用AI的重要領域，其藥物在全球的發展已經陸續進入臨床階段。

安宏生醫指出，2020年創立之初，公司即成立結合藥物化學專家與AI的研發團隊，經產品打造的過程也實證自主開發AI藥物研發輔助平台的有效性，應用生成式AI來設計與開發全新的蛋白質降解新藥。

安宏生醫自2023年成為輝達的「NVIDIA Inception 新創鏈結計畫」成員，也開始應用「NVIDIA BioNeMo」生成式人工智慧平台，進行蛋白質結構預測等藥物探索工作。NVIDIA BioNeMo平台讓生醫學研單位，以及醫藥產業研發與製造公司，不必耗費鉅資建立強大的電腦運算設備，就可以透過雲端平台，進行藥物探索，甚至生成及設計具有藥物特性的新型化合物。

安宏生醫進一步分享，即使有AI輔助，團隊內仍必須具備豐富藥物開發經驗，且能充分掌握最前瞻的資訊技術，不斷在研發過程中調整校正，才能發揮AI其生產力與效益。安宏生醫是台灣，也是國際少數得以兼顧兩者的新藥研發公司。

安宏生醫將在6月5日中午12點到下午1點半，於南港展覽館旁的漢來飯店舉辦的「NVIDIA AI Summit」，以「AI 開發藥物新境界：如何加快 PROTAC 的設計」發表研發成果。

安宏生醫董事長暨執行長林助強表示，AI在醫藥的應用即將進入開花結果階段。AI應用於新藥研發，除了可以提高候選藥物的篩選精準度外，也可以減少或取代部分試驗，縮短藥物開發的時間，達到降低成本與提高成功率的效果。

安宏生醫團隊透過自主開發AI平台輔助，在短短三年內，即研發出兩個候選全新化合物，就是一個明證。預計安宏生醫今年將有第一個候選藥物申請新藥臨床試驗許可（INＤ）。期待安宏生醫的候選藥物進入臨床階段，也能夠證明AI在新藥開發的優異性，讓安宏生醫成為頂尖的新藥研發公司。

AI NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！科技專家：輝達法務會收到資料

輝達 Rubin 平台2026年推出 可望由台積電3奈米操刀

Nvidia黃仁勳AI點將 工業電腦族群股價開趴

輝達執行長黃仁勳來台 談AI在氣候預測的應用

相關新聞

三陽蟬聯單月銷售冠軍 5月掛牌數26662台

三陽蟬聯單月銷售冠軍，5月單月掛牌數26662台，市佔率達38.3%，光陽則以20180台，市佔率29.0%居次，山葉1...

所得稅申報不影響市場 5月車市超出預估、6月會更好

5月逢報稅，台灣整體汽車市場表現不受影響，加上受惠於進口品牌如BENZ、BMW、VW等到港交車，5月最終總市場登錄達到4...

低總價供不應求 台北房市交易寫24個月新高

台北、桃園及台南公布今年5月的買賣移轉棟數，均呈年月雙增，合計三都5月買賣移轉量達10,085棟，月增16.8%，年增2...

Gogoro：5月市占率8.68%創高 銷量月增64%

睿能創意（Gogoro）今天上午表示，5月在台灣機車市占率8.68%，是2023年以來新高，並帶動整體電動機車銷量，較4...

台水：催繳簡訊不會提供網址連結 民眾勿上當

簡訊詐騙案件頻傳，近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊。台水今天表示，催繳簡訊不會提供任何短...

房市赫見「北伐軍」專家曝實力雄厚、1原因促使北上

近來各地房價大漲，買氣火熱，房市也傳出一些怪象，其中最令人驚奇的是，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。