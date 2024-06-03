安宏生醫NVIDIA AI Summit 發表 AI 蛋白質降解新藥成果

安宏生醫3日表示，該公司繼3月參加美國聖荷西主辦的輝達（NVIDIA）GTC全球大會，發表應用AI加速蛋白質降解新藥的研發成果後，最近也將在6月5日台北舉行的「NVIDIA AI Summit」上發表成果，成為此次唯一現場主講的台灣新藥研發公司。

安宏生醫表示，在這場發表會上將分享其運用自主開發AI新藥開發平台，結合NVIDIA BioNeMo生成式人工智慧平台之新藥開發成果，安宏的第一個透過AI輔助設計的全新專利新藥，也將於今年申請新藥臨床試驗許可。

AI在醫藥上的應用是最被寄予厚望的領域，可望繼人類基因圖譜計畫後，成為下一波醫藥革命的引擎。最近幾年生成式 AI 快速發展，加速科學家對蛋白質結構的了解，透過AI可以找到合適的藥物作用位點，讓藥物化學專家設計出對應的藥物分子結構，其中透過小分子新藥來調控蛋白質降解作用的蛋白質降解藥物，為目前領先應用AI的重要領域，其藥物在全球的發展已經陸續進入臨床階段。

安宏生醫指出，2020年創立之初，公司即成立結合藥物化學專家與AI的研發團隊，經產品打造的過程也實證自主開發AI藥物研發輔助平台的有效性，應用生成式AI來設計與開發全新的蛋白質降解新藥。

安宏生醫自2023年成為輝達的「NVIDIA Inception 新創鏈結計畫」成員，也開始應用「NVIDIA BioNeMo」生成式人工智慧平台，進行蛋白質結構預測等藥物探索工作。NVIDIA BioNeMo平台讓生醫學研單位，以及醫藥產業研發與製造公司，不必耗費鉅資建立強大的電腦運算設備，就可以透過雲端平台，進行藥物探索，甚至生成及設計具有藥物特性的新型化合物。

安宏生醫進一步分享，即使有AI輔助，團隊內仍必須具備豐富藥物開發經驗，且能充分掌握最前瞻的資訊技術，不斷在研發過程中調整校正，才能發揮AI其生產力與效益。安宏生醫是台灣，也是國際少數得以兼顧兩者的新藥研發公司。

安宏生醫將在6月5日中午12點到下午1點半，於南港展覽館旁的漢來飯店舉辦的「NVIDIA AI Summit」，以「AI 開發藥物新境界：如何加快 PROTAC 的設計」發表研發成果。

安宏生醫董事長暨執行長林助強表示，AI在醫藥的應用即將進入開花結果階段。AI應用於新藥研發，除了可以提高候選藥物的篩選精準度外，也可以減少或取代部分試驗，縮短藥物開發的時間，達到降低成本與提高成功率的效果。

安宏生醫團隊透過自主開發AI平台輔助，在短短三年內，即研發出兩個候選全新化合物，就是一個明證。預計安宏生醫今年將有第一個候選藥物申請新藥臨床試驗許可（INＤ）。期待安宏生醫的候選藥物進入臨床階段，也能夠證明AI在新藥開發的優異性，讓安宏生醫成為頂尖的新藥研發公司。

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