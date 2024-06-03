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台水：催繳簡訊不會提供網址連結 民眾勿上當

中央社／ 台北3日電
近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊。本報資料照
近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊。本報資料照

簡訊詐騙案件頻傳，近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊。台水今天表示，催繳簡訊不會提供任何短網址連結，請民眾務必提高警覺、勿上當。

近期不少民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，簡訊中附有不明短網址連結，點擊連結後會開啟幾可亂真的偽造網站，並要求填寫信用卡資料繳費，進行個資與錢財詐騙。

台水今天發布新聞稿表示，「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結（如tawan.posigs.sbs、https://bit.ly/3yKbUrH等），民眾若接獲任何可疑簡訊（陌生電話、+63等國際碼），請務必提高警覺，呼籲民眾不要上當。

台水指出，用戶若收到任何形式的通知，聲稱水費未繳，請直接撥打165反詐騙專線、台水帳單上服務所電話或客服專線1910查證，或依「內政部警政署165全民防騙網站（https://165.npa.gov.tw/）」教學設定，攔截詐騙簡訊。

若不慎上當遭詐騙，請立即撥打165專線，於24小時內到警局報案，以及時攔阻受騙款項。

台水表示，積極配合數位發展部推行111短碼簡訊政策，請民眾認明政府專屬簡訊發送短碼111，以分辨假冒政府機關的簡訊。

台水 詐騙集團

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