縣市政府出席財委會 向中央要錢近2600億元
立院財委會今日邀請各地方政府財政單位出席，立委羅明才詢問各縣市政府是否「缺錢」，並由各縣市財政官員回應，總共縣市政府提出自家「缺錢」情況，概算合計近2600億元，其中，新北市、桃園分別喊出希望一年增加600億元與500億元最高。
羅明才質詢時問財政部長莊翠雲，中央與地方既然是夥伴關係就應該「你好我好」，並向台下出席的各縣市政府財政單位主管問及，「最缺錢的請舉手？」，包括金門、南投、花蓮、新竹市府代表相繼舉手。
隨後羅明才讓各縣市政府自己表達「缺錢」情況。六都中，台北市提出希望一年多200億元，桃園市認為是最後升格的直轄市，希望有六都平均數，約增加500多億元。新北市說轄內人口多希望增加600億元，台中市認為多項重大建設進行中，也希望增加300億元。
新竹縣喊出希望增加100億元、南投50億元、宜蘭提出140億元，花蓮縣提出是面積最大縣市，也希望增100億元，金門要求20億元，雲林100億元。
而竹科所在地的新竹市以及菸酒稅上繳多的苗栗都希望增加100億元，嘉義市也希望多100億元、基隆也提出100億元，澎湖縣25億元、台南市則邀60億元，連江縣5億元。合計17個縣市加總約2600億元。不過包括屏東、台東、高雄、彰化、嘉義縣等未提出。
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