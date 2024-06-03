裕民股東會／徐旭東談 AI 是每個企業「不走不行」的方向

裕民（2606）今天召開股東常會，董事長徐旭東談國內最近掀起的黃仁勳旋風說「AI很好」，是每個企業「不走不行」的方向。

徐旭東今年再度給兒子打分數？不好意思在這裡批評他，他非常努力、但還要加強，管理時間愈長，遇到的問題就會愈來愈深刻，要開始訓練人才，要有人才才能走到後面的步驟，人才的培養非常重要。

徐旭東說，AI是所有企業包括遠集團在內，講AI很容易，但要怎麼執行，就很難，對於AI的資本資出，要快、要對的方向，長期AI是非走不可的路，AI在拓展過程中，服務比製造端更難。

對景氣看法徐旭東表示，不容易回答，我們要帶著樂觀的心情，遠東集團還有很大的改進空間，要AI化、科技管理，科技變化太大，AI要改，但要改的有效，講的很快，要做到好很難。

裕民副董事長徐國安指出，8年前建造各種數位設施，已經有一定的規模，還需要增強，AI的引入後還多做學習，包括訓練船員等，不斷在進行，數位化的創新。

徐國安也為裕民長遠發展做規劃，透過AI的降低風險，降低油耗、節省油料增加營收，裕民要穩健成長，短期內要達100艘、一千萬噸規劃，不一定要最大，要有效率、最優良、成長率最高、獲利最好的公司，很挑戰的環境下，利用最新科技，繼續穩健成長。 裕民副董事長徐國安指出，8年前建造各種數位設施，已經有一定的規模，還需要增強。黃淑惠攝

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