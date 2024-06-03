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裕民股東會／副董徐國安：看市場兩年沒問題

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕民股東會，看2年市場沒問題（邱馨儀攝）
裕民股東會，看2年市場沒問題（邱馨儀攝）

裕民（2606）3日召開股東常會，裕民副董事長徐國安首度公開向股東報告，聚焦裕民響應ESG，並強調公司長期以效率最高，獲利表現好為目標，持續朝向100艘船、1000萬的規模前進。

對於今年的市場，裕民持續樂觀，而且越來越至少兩年都不會有問題。

裕民領先提前進行新船建造計劃，2023年共計有9艘環保節能新船下水，新船依舊延續裕民節能環保概念建造，環保和年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。

此外船隊增加智能化應用的比重，透過船聯網管理，提升故障排除速度，降低故障率及提升營運效率。而裕民專有的船隊安全管理系統(FSM)，取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶(SMARTShip Notation)認證外，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。裕民競爭優勢有目共睹，迎接正向回溫的市場景氣，預計再創新一波業績表現高峰。

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