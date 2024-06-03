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SCFI寫下2022年8月底以來高點 法人看好航海王第3季獲利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
SCFI運價指數大幅反彈。（路透）
SCFI運價指數大幅反彈。（路透）

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）截至上周為止，再較前一周上漲12.6%，為2022年8月底以來的新高水準。法人機構預期，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第2季運價走勢優於預期，將有利第3季獲利表現，看好長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）近期營運表現。

截至上周為止，SCFI指數為3044.77點，較前一周上漲12.6%，為2022年8月26日以來的新高。其中，美東線上漲11.1%，美西線上漲18.8%，歐洲線運價上漲9.7%。

法人機構表示，SCFI指數自今年5月開始大幅反彈，由於需求旺季提前展開，又適逢紅海事件導致航商繞道消耗市場過剩運力，導致近期市場閒置率處於低檔水準，有望支撐第2季下旬至第3季運價維持在高檔水準。

此外，由於遠洋線市場處於缺艙狀態，在艙位調度困難度提高之下，漲價效應有望逐漸擴散至近洋線運價。

此外，美國總統拜登提出三階段停火協議，但以色列總理隨後表示，以色列結束這場戰爭的條件沒有改變，包括摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力、釋放所有人質，以確保加薩不再對以色列構成威脅；上述言論顯示短期內戰爭恐將持續，紅海危機尚無緩解可能。

獲利方面，航商運價認列至營收通常約遞延一至二個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此，5月之後的高運價有較高機率是認列在第3季。倘若第2季下旬現貨運價仍維持上漲態勢不變，將有利推升市場對於第3季獲利的調升預期。

以色列

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