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裕民股東會聚焦ESG與AI 徐旭東點名獨子徐國安開講

中央社／ 台北3日電
裕民3日召開股東常會，董事長徐旭東（右2）在會中首度點名獨子徐國安（左2）、裕民副董事長公開向股東報告，聚焦裕民響應ESG，持續汰舊換新的船隊計畫。中央社
裕民3日召開股東常會，董事長徐旭東（右2）在會中首度點名獨子徐國安（左2）、裕民副董事長公開向股東報告，聚焦裕民響應ESG，持續汰舊換新的船隊計畫。中央社

裕民今天召開股東常會，董事長徐旭東在會中首度點名獨子徐國安向股東報告，聚焦裕民響應ESG，持續汰舊換新的船隊計畫，並掌握AI科技，創造智慧競爭。

裕民今天召開股東常會，由徐旭東主持，徐旭東獨子徐國安長期在裕民工作，投入強化船舶管理的工作，在擔任裕民董事近10年時間後，於去年8月擔任副董事長。

徐旭東今年也首度點名徐國安針對ESG議題，向股東公開報告。

徐國安先用中文向股東問好，隨即用英文說明，他指出，現在是一個很挑戰的時機，但也有很多機會，裕民有很多準備，持續籌備船隊汰舊換新，並持續擴大船隊，在合適的時機購買更多船舶，而AI也為裕民提供助力；裕民的船隊長期成長策略目標為船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1000萬噸。

裕民指出，目前新船訂單率及船隊成長率分別只有9%及2.9%，為歷史新低，且市場上船齡為15年以上的船舶占20%，環保法規上路估計將淘汰老舊船舶。另外，根據估計船舶航行速度較2021年的高峰已下降將近6%，以上種種因素將使船舶供給減少，船舶市場供需將會更加平衡，而紅海危機更是擾亂航運供應鏈，船舶避開蘇伊士運河改繞道南非好望角，運力供給減少，同時延噸海浬需求增加。

裕民表示，提前進行新船建造計劃，2023年共計有9艘環保節能新船下水，此外船隊增加智慧化應用的比重，透過船聯網管理，提升故障排除速度，降低故障率及提升營運效率，裕民看好，市場迎接正向回溫的市場景氣，預計再創新一波業績表現高峰。

裕民

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