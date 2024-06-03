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裕民股東會／副董事長徐國安首度公開向股東報告

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民股東會由董事長徐旭東主持，徐旭東首度點名副董也是獨子徐國安（左）為股東說明裕民營運計畫。黃淑惠攝
裕民股東會由董事長徐旭東主持，徐旭東首度點名副董也是獨子徐國安（左）為股東說明裕民營運計畫。黃淑惠攝

裕民（2606）今天召開股東常會，裕民副董事長徐國安首度公開向股東報告，裕民響應ESG持續汰舊換新的船隊計畫，並掌握AI科技，創造智慧競爭。

裕民股東會今天仍由董事長徐旭東主持，徐旭東首度點名副董也是獨子徐國安為股東說明擴建計畫。

徐國安用中文跟股東問好，隨即用英文向股東說明，現在是一個很挑戰的時機，裕民為了搶攻市場商機，做了很多準備，加快船隊汰舊換新外也要同步擴大船隊，在合適的時機購會再進場買更多船舶，朝著船隊規模100艘的目標前進，AI也為裕民提供助力。

徐國安長期投入裕民營運策略，對於船舶管理相當用心，擔任裕民董事近10年，去年8月擔任副董事長。

裕民今天股東會由董事長徐旭東主持。黃淑惠攝
裕民今天股東會由董事長徐旭東主持。黃淑惠攝

裕民

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