四大航商發出6月漲價通知

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

以哈戰事無解，胡塞組織對紅海船隻的攻擊加劇，以色列拒絕和談協議等情況下，航商避開紅海繞道情況持續，全球四大航商正式對貨主發出6月漲價通知，預期將引發各大航商跟進，導致新一波漲價效應。

根據外電報導，全球四大指標航商包括馬士基、達飛、中遠、赫伯羅德等航商的漲價通知將陸續生效，涉及全球多條重要航線，包括北美、歐洲、東南亞等。

值得注意的是，根據最新外電消息指稱，美國政府居中斡旋的以哈停火協議，恐怕難以實現，因為，以色列高層最新的說法是「除非徹底殲滅哈馬斯，否則不會同意結束以哈戰爭」。換言之，紅海危機短期內仍難善了。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五（31日）出爐，運價指數連八漲，四大主要航線再度瘋狂飆漲。貨攬業者指稱，只要紅海危機不落幕，運價還會繼續漲。

上周五公布的運價指數，遠東-美西40呎櫃運價大漲18%，美東線漲幅11%，歐洲線漲幅也有9%，推升SCFI指數全面噴出，狂漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%。

根據上周公布的最新運價，北美線狂漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,168美元，較前一期大漲979美元，漲幅18.86%，近一個月更飆漲71%；遠東到美東每FEU達7,206美元，周漲幅達11.16%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,740美元，較前一期上漲331美元，周漲幅9.7%、近一個月漲62%；遠東到地中海運價每TEU達4,720美元，周漲幅11.11%。不僅四大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。

航線

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