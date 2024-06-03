四大效應爆發 貨櫃海運恐爆斷鏈危機…將推升運價續漲

海運四大效應爆發，全球大塞港。貨攬業界指出，海運近期有四大問題一齊出籠，包括新一輪美東勞資協議將屆、大陸擴大出口南美、以哈戰事加劇、缺櫃危機延長等，新加坡、上海等全球前二大港正面臨三年來最嚴重塞港，醞釀疫後首波斷鏈危機。

國內指標航商證實，現在不僅歐洲塞港，亞洲的新加坡同樣面臨塞港狀況；內部主管也接連指出，亞洲各港口堵塞狀況是三年來最嚴重的。對此，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海對於全球大塞港問題都不表樂觀，牽動運價恐續漲。業內人士引述外電指稱，全球第二大貨櫃港新加坡的壅塞已達臨界點，導致供應鏈危機迫在眉睫。對此，新加坡港務集團（PSA Singapore）認為，這情況短期無解，「波動恐持續下去」。

亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica在最新報告中警告稱，港口擁堵問題再次困擾著貨櫃市場，新加坡成為最新的瓶頸。報告指出，這個世界第二大貨櫃港口的停泊延誤時間已長達七天，過去只要半天即能消化，最近幾天待泊總運力上升至45萬TEU（20呎標準櫃），港口壅塞將在6月加劇。

至於全球最大港上海港，外電報導稱，上海和青島都正面臨挑戰。上海港作為全球最大的貨櫃港口，待泊時間目前處於三年以來的最高水準。

對於6月全球面臨的大塞港現象，亞洲港口進一步引爆的海運斷鏈危機，航商引述法人機構報告指出，至少有四大關鍵因素，導致這一場疫後的空前危機。

首先，各大貨主搶運潮一波波。其中，在貨櫃輪5月長約簽署前，基於對運價上漲的預防心理，已爆出一波搶運潮。另，美東碼頭資方與工會之間的勞資協議將在9月到期，屆時有出現罷工的可能性，導致搶運潮持續升溫。

第二，大陸製造業擴大出口南美。在美國今年總統大選逼近的背景下，大陸企業擴大搶進南美投資、出口，以規避可能即將來臨的高額關稅，其中，汽車產業為出口大宗。

第三、也是此波海運斷鏈的重大關鍵，即以哈戰事無解，甚至有加劇的情況。近期，支持哈瑪斯的胡塞組織甚至擴大對行經紅海的商船襲擊行動，並有擴散到阿拉伯海和地中海的跡象，地緣局勢短期無緩和跡象。

第四是缺櫃問題延長到三個月以後。根據航運業界指出，目前亞洲多處港口缺櫃，這種情況導致「有櫃者惜售」，並且造成供需關係進一步傾軋。

進一步說，櫃子供需缺口呈現螺旋效應，要租櫃子的人租不到，即使緊急造櫃也要排到三個月以後。

商品推薦