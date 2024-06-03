經濟選書／終局思維 決定成就高度

某天晚上深夜3點，我在任務結束後走路回家。那次任務的結果並不理想。我知道天亮後就得面對我的主管，報告發生的事，並解釋我做決定時的考量。我有把每一件事徹底想清楚嗎？我有漏掉什麼嗎？如果有，我又該怎麼知道自己犯了錯？我的思考與判斷，將會被攤在每個人面前，任人評論。

隔天，我走進主管的辦公室，解釋我的考量。報告完畢後，我告訴主管自己無法勝任這份工作，也無法承擔這麼重大的責任，我還沒準備好。主管放下筆，深吸一口氣後說：「夏恩，沒人準備好，但我們只有你和這個團隊了。」

主管的回應並沒有讓我安心。他口中的「團隊」，指的是已經好幾年每周工時達80小時的12個人，而這些「僅有的人」必須負責進行局裡幾世代以來最重要的新案子。那段簡短的對話結束後，我走出主管的辦公室，腦子嗡嗡作響。

那天晚上，我問了自己幾個問題。而且在往後的十年，我也持續在探索那些問題的答案。我們如何更擅長邏輯推理？為什麼人會做出糟糕的決定？為什麼擁有的資訊都一樣時，有些人就是能持續做出好成果，其他人則不然？碰上人命關天的危機時，我如何能更常做出正確判斷，降低悲劇發生可能？

如果有方法能讓人思路清晰、做出明智的決策，我想要掌握那樣的方法。

如果你的成長過程和我一樣，那麼應該沒有人教過你該如何思考、如何做決定。學校裡沒開「清晰思考入門」這堂課。每個人似乎都認定，你自然會知道該怎麼做，或是你要自己想辦法學。然而，學習思考是一件困難到不可思議的事。

接下來幾年，我努力學習如何改善思考方式。我觀察人們在實務上如何取得資訊、推理與行動，他們的行動又是如何演變成正面結果或負面結果。有的人就是比別人聰明嗎？還是他們有更好的系統或做法？甚至，人在重要時刻還顧得到思考品質嗎？我如何避開明顯的錯誤？

我尋訪業界的重要人士，他們似乎在別人都做不到的時刻，依然能清醒地思考，像是知道某些不為人知的祕訣，我決心要找出他們的祕訣。一般人追求勝利，但世上最優秀的人知道，在贏之前要先避免輸。這條策略出乎意料有效。

我為了記錄自己的學習歷程，匿名成立了「法爾南街」網站（Farnam Street，fs.blog），向查理．蒙格（Charlie Munger）與華倫．巴菲特（Warren Buffett）致敬。兩人平時的工作就是在不斷運用判斷力，他們深深影響我看世界的方式。

這些年來，我有幸能與各界人士對談思考與決策，數千場對話，帶來一個關鍵洞見。要獲得想要的結果，必須做到兩件事。一、首先，要為我們的想法、感受與行動，挪出一個思考空間；二、我們必須刻意利用那個空間，把事情想清楚。一旦掌握這項能力，就能擁有無人能擋的優勢。

清晰思考後再做出的決定，會讓你愈來愈具優勢，開始出現成功的複利效應。（摘自《終局思維》，天下雜誌出版）

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