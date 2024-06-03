點子農場／從肥皂劇到串流平台

參加商學院活動時認識保健生技公司的執行長林香蘭，簡短聊過之後，對於「娘家」這個品牌故事更加好奇。

感覺這是個融合大眾娛樂和社會文化與商業活動的議題。於是和林香蘭約了時間請教她如何從電視劇出發，打造保健食品品牌，又如何將創意轉化為生意，並且在與公益之間取得平衡。

肥皂劇起源於美國，最早出現於20世紀初期的廣播劇時代，由於這些劇集大多由肥皂公司贊助並在家庭主婦間廣受歡迎，因此得名「肥皂劇」。隨著時間的推移，肥皂劇從廣播轉向電視，並逐漸在全球流行，成為各國電視文化的重要元素。

肥皂劇一直是全球媒體產學界的長期熱門議題，媒體內容與廣告之間的關係一直沒有定論。內容是閱聽人的利益，廣告是媒體經營者的利益，這兩者衝突也共生，沒有廣告就沒有資源製作內容，沒有內容就無法賺廣告費。

2008年，民視八點檔電視劇《娘家》開播，一口氣播了415集，累積百萬鐵粉。劇情中豬腳料理吸引眾多觀眾關注，於是統一超商和民視合作將這道料理商品化，推出「娘家豬腳年菜」，連續熱賣兩年。之後，民視決定把娘家轉化成商品品牌，創辦保健生技公司。

根據2021年尼爾森愛科實體通路銷售額調查，娘家是當年台灣30大保健品品牌的第一名。林香蘭說，健康食品的品牌需要以創意、公益與生意三種思維來融合打造，要創造優質的產品，更要提升大眾的健康意識。

後網路時代，隨著收視率和廣告收入萎縮，全球電視產業面臨著前所未有的挑戰。互聯網技術的快速發展和普及，促成串流媒體平台如Netflix、Amazon Prime、Disney+和Hulu等迅速崛起，改變觀眾的收視習慣。

串流媒體平台提供隨選視訊服務，取代傳統電視的固定播放時間。愈來愈多觀眾轉向串流媒體平台，導致傳統電視的收視率逐年下降。

根據尼爾森收視率調查報告，2020年美國成年人每天觀看電視的時間比2010年減少近一小時，2021年，美國的數位廣告支出首次超過傳統電視廣告支出。以下三本書，其實也早就在多年前看到今天電視產業的挑戰：

《給眼球世代的觀看指南》：視覺文化涵蓋我們所看到的東西、觀看方式之心智模式，包括選擇看或選擇不看、看得見或看不見的東西，以及由此能做些什麼。

視覺文化以我們所知、經驗過的事物去匯整某種世界觀，它不只是看著事物發生的一種方式，更是能夠積極促成改變的一種姿態。

《認識媒體：人的延伸》：這本書顛覆所謂媒體中立假說，這種假說認為媒體只是一種單純被用以完成任務的工具，而不會對人類的思維邏輯產生影響。

然而如果深入人類的精神層面，把媒體視為人類肉體、感官功能，以及意識的延伸，就會發現媒體不只為我們服務，也潛在地改變了我們的思維邏輯。

《娛樂至死》：我們接觸的資訊更多，但資訊無用的比重卻是更高。電腦與網路社群在21世紀更沒日沒夜地吸引我們的目光，從思考方式到生活習慣。當無處不媒體、無處不娛樂，我們或將毀於自身所愛。

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