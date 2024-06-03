數位行銷／擁抱AI的正確姿勢
人工智慧（AI）的發展日新月異，不僅影響科技產業的發展，也逐步改變各行各業的工作模式。AI的優勢在於能夠迅速處理大量資料、生成內容並提出建議，助力人類提升工作效率與決策品質。然而，儘管AI的潛力無可限量，但職場人士若想要有效運用，仍須具備一定的策略與技巧。
儘管AI被寄予厚望，但在某些企業內推行時，卻面臨不少質疑跟挑戰。最常見的兩大困難是員工認為自己操作更快，以及無法獲得所需結果。想當然耳，這多少反映出許多員工對新興技術抱有疑慮，尤其是在習慣既有工作模式的情況下。
此外，AI系統目前仍存在一定的不確定性，需要透過不斷地互動調整才能獲得理想的輸出成果。這一點對目前仍習慣手動操作流程的員工而言，無疑增加額外的學習成本。
綜觀現代職場，以下三類的族群通常對AI抱持比較開放的態度：
一、白領人士：老闆、高階主管或社會菁英等，本身擁有創新思維與學習動機。
二、熱愛溝通者：喜歡多方交流的人，較易接受以自然語言與AI對話的模式。
三、系統思考者：擅長將工作拆解成多個步驟，有助於對AI給予清晰指令。
藉由有效運用AI，這些特定族群就能獲得較多提升工作效率的機會；但對於其他員工而言，則可能會產生使用上的障礙與抗拒心理。因此，企業在導入AI時，必須積極營造學習氛圍，並提供專業的培訓指導，方能消弭員工的疑慮，逐步帶領團隊運用AI之力。
想要善用AI，首先得建立正確的期望。我們必須正視AI目前的能力，它並非萬能，無法單獨解決所有問題。換言之，AI是工具，需要透過人與機器的緊密互動，方能發揮最大效用。期望不當將導致挫折感，但若能建立合理期望，則能真切感受到AI的助益。
其次，有效運用AI的關鍵在於培養創新思維。職場人士應該主動思考：哪些工作可利用AI提升效率？AI能為哪些工作流程帶來具體的效益？這些問題都需要突破固有框架，並勇於嘗試。創新的過程必然有一段陣痛期和調適期，請不要輕易對AI失去信心，而是透過與AI的緊密互動，逐步發掘其潛力。
最後，職場人士需要了解各種AI應用，依據工作需求選擇合適的解決方案。目前，AI系統仍存有一些瑕疵，往往無法單憑一次性指令獲得理想結果。若想有效運用AI，就需要透過持續的人機互動，不斷優化AI輸出。職場人士應向AI釐清需求、調整指令或給予意見回饋，協助AI精進學習並產生所需內容。這種人機協作的互動模式雖然感覺較為複雜、耗時，卻能夠創造出更優質的成果。
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