智慧經營／壽險公會理事長陳慧遊 壽險拚永續 聯合淨灘

壽險公會理事長陳慧遊連續兩年號召國內21家壽險業與保經公司「動起來」，在全台縣市接力舉行淨灘活動，自2023年至2024年4月，壽險業聯合淨灘成果斐然，推估約有40萬的從業人員一同參與，合計清理出1萬1,670.48公斤的垃圾。

一年清出1.1萬公斤垃圾

陳慧遊表示，南山人壽前董事長陳棠曾和他說過，一直很想做的一件事情就是「淨灘」，同時希望把大型壽險公司找來共襄盛舉；當選壽險公會理事長後，陳慧遊心想，這麼好的活動應該是大家一起參與，算一算壽險業剛好有21家，台灣也有21個縣市，每個縣市都有一家公司可做；不過實際舉辦後，很多壽險公司非常熱心，參與淨灘不只一個縣市。

陳慧遊笑稱，陳棠大學是念森林系，自己則是動物科學系，「他跟我一樣斜槓、跑來保險業，讓我做理事長格外有信心，因為外行也可以服務內行。」

2024年4月，壽險公會舉辦「21縣市的21個淨灘活動」記者會上，陳慧遊穿著一件淺色的西裝外套，會後接受媒體訪問時還特別介紹，這件外套是環保材質，利用回收布製成，未使用任何尼龍線與塑膠，就連鈕扣都是木質，「這件衣服不會對環境造成汙染、很容易回收」。

為符合「淨灘」主題，陳慧遊還特地打了條滿是章魚圖樣的領帶，相當切合主題。

陳慧遊說，壽險公會號召壽險業舉辦聯合淨灘活動，除宣示本業及保經業者積極推動淨零碳排的決心外，也希望透過此一活動，彰顯業界對社會發展與環境保護的關懷。

壽險業資金取之於社會，亦當用之於社會，業者在追求EPS的同時，更應兼顧ESG，助己也助人，才能持續建立壽險業重視環境永續發展的形象，並累積社會對壽險業的信賴。

落實ESG 累積社會信賴度

陳慧遊強調，除了各會員公司各自持續推動的各項淨零排碳措施外，壽險公會也和壽險公司積極推動電子保單及電子化保單政策，達到節能減碳的效果，以善盡壽險業的企業社會責任及落實政府永續金融的政策。

壽險公司從業人員捲起袖子參與淨灘活動，壽險公司也積極落實節能節碳。壽險公會已在2020年12月上線電子保單存證服務，並於2021年11月上線紙本QRCode保單存證服務系統。服務上線後，壽險公司也積極辦理保單存證業務，落實保障金融消費者權益，同時成功降低產製保單所需的紙張數量。

陳慧遊表示，自2010年12月至2023年底，壽險業辦理電子保單存證業務達成的節能減碳成果有目共睹，合計減少的紙張數超過2億張，可堆疊成42.6座101大樓；並讓相當於2萬5,061棵樹免於被砍伐；碳排放減量，也高達1萬2,823噸，相當於33.17座大安森林公園一整年的碳吸附量。

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