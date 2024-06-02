女性薪資增幅超越男性 家庭女主購屋決策影響力漸增

根據聯徵中心最新資料顯示，全台20歲以上女性購屋比例逐年提高，2023年達48.2%，創下十年新高。另據內政部最新統計，2023年女性每人每月總薪資約5.2萬元，比起十年前的4.2萬元，薪資成長逾二成，增加幅度超越男性，顯示女性經濟實力有感提升。

房市回歸剛性自住需求，近期3房、4房的推案量及成交數明顯攀升，而家庭購屋族對於生活中的細節，如收納需求、格局安排格外重視，包括舜元、龍寶、寶璽等品牌建商更針對家庭女主人，打造細膩貼心的建材配備及生活動線，深獲家庭客群喜愛。

目前市場中積極籠絡家庭女主人芳心的建案，皆獲得不錯迴響，如位於北屯14期的「舜元境朗」，基地緊鄰巨蛋、洲際商城，購物、娛樂機能一應俱全，包括走入式更衣室、獨立玄關等同級產品罕見的規劃，尤其吸引女主人的目光。

在廚房部分，日本CLEANUP廚具、L型櫥櫃，兼具收納及使用便利性，更有直立式下拉吊櫃等省力裝置，顯見舜元對於產品規劃的細膩度與高度用心，該案主打戶戶邊間採光通風，43坪大三房產品，在總價及坪數上定位明確，深獲家庭客群青睞。

寶璽機構旗下睿嚮建設位於潭子的「睿嚮大涵」，由寶璽原班團隊操刀，包括榮獲日本JIS-F4顆星最高等級認證的PANASONIC系統廚具、TOTO全自動免治馬桶、德國BWT過濾系統等標配內容，加上寶璽的品牌形象，使該案繳出亮眼成績單，均價達37.18萬元，創區域新高，全案累積78筆實登，銷售進入尾聲。

近年在外圍區域大量推案的龍寶建設，親民入手價就可擁有高質感，收穫好評，其個案幾乎都採精裝修交屋，將許多細膩貼心的設計導入住宅，縮短入住時程。

龍寶在建築設計上也相當注重公共空間的質感氛圍，因此擁有不少女性粉絲，近期與大毅建設合建的14期「美和段案」即將進場，市場預期每坪單價上看7字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，近年不僅女性購屋佔比顯著提升，夫妻購屋時，女性決策的影響力也明顯增加，經常是成交與否的關鍵。而女性購屋時除了重視地段、結構等理性面，在建築設計中，其實更加注重生活的實用性與舒適度，相當考驗建商建築規劃上的細膩度。

代理subzero、poggenpohl等國際高端廚具品牌的德廚集團也表示，近幾年生活型態顯著改變，住宅坪數縮小已成趨勢，購屋者更加著重空間如何有效運用，同時設計感、建材品質更是為生活空間加分的關鍵。

尤其，有烹飪需求的家庭，女主人更會高度重視廚房空間，對於收納及動線上的規劃相當講究，這也會影響消費者在選購房屋或裝潢時的重要考量。

商品推薦