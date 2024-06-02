航海王股東會後 法人估今年前三季獲利逐季走揚

航海王股東陸續登場，且各大航商皆表示市場缺船缺櫃，第3季營運將是旺上加旺局面下，法人機構認為，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，航商今年三季營運有望呈現逐季走高，對長榮（2603）、陽明、萬海全數維持買進的投資評價。

航海王在近日召開股東會中，多認為5月是貨櫃、船舶運力雙缺的轉折向上重要時點，有望在第3季迎來最強旺季。

法人機構表示，國際海運市場價格自5月開始大幅反彈，由於需求旺季提前展開，又適逢紅海事件導致航商繞道消耗市場過剩運力，導致近期市場閒置率處於1%以下的低檔水準，有望支撐第2季下旬至第3季的運價，維持在高檔水準。

此外，儘管今年美洲線長約價格未大幅調漲、與現貨價格存在較大落差，然在市場處於缺櫃的狀態下，長約客戶恐需透過加價的方式取得艙位，對於航商營運仍有正面助益。

獲利方面，航商運價認列至營收通常約遞延一至二個月時間，加上紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此，5月之後的高運價有較高機率是認列在第3季，航商今年1~3季營運有望呈現逐季走高。

展望後市，若航商繞道好望角成為常態，在市場供給過剩缺口縮小下，航商的獲利及評價將獲得提升。

商品推薦