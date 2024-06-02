台鐵花蓮機廠轉型 增自行研製ATP等項目
台鐵今天指出，過去花蓮機廠是東部地區車輛維修重鎮，以維修及保養柴聯車為主，隨著車輛逐漸汰換，花蓮機廠也跟著轉型，增加自行研製ATP等任務。
台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵花蓮機廠是東部地區車輛維修重鎮，過去以柴聯車3、4級保養及臨修為主要業務，公司成立後東部運輸換由新式EMU3000電聯車擔任，老舊柴聯車逐步汰除，花蓮機廠也隨之轉型。
台鐵指出，花蓮機廠不但增加保養各類客車廂與調動機，還自行研製ATP、變速機測台，有效提升車輛維修的品質。
台鐵董事長杜微指出，花蓮機廠自力研發出多項系統測試與零組件翻修技術，落實並加速線上作業時間，功不可沒。針對車廂保養能量不足的情形，杜微也指示請機務處全力協調改善，以達成維修能量KPI目標。
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