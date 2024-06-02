製鞋廠投資 瞄準新南向市場
製鞋產業景氣緩步回溫，國內各製鞋大廠投資腳步未歇，投資同步鎖定新南向市場。其中寶成（9904）及豐泰（9910）兩大龍頭廠，不約而同瞄準擁有人口紅利與低生產成本的印度，鈺齊（9802）、志強、來億集中在越南及印尼。
寶成、豐泰日前召開股東常會，兩家大廠對今年產業景氣展望，對於產能擴充，則不約而同將加強對印度的投資布局。
寶成在股東常會中揭示，集團為善用各地製造優勢，將繼續靈活產能配置，並推進中長期產能布局策略，包括印度新廠籌備，以支持鞋類製造業務永續增長。
豐泰越南南河工業區新廠及印度第三工業區新廠已陸續投產；印尼童鞋廠廠房也已完工，目前還沒開線。
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