製鞋業看景氣谷底已過 寶成、豐泰等樂觀下半年營運

即將進入下半年，品牌客戶庫存調節陸續進入尾聲，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊（9802）、志強等製鞋大廠都表示，儘管消費復甦力道仍不足，但最差谷底已過，加上巴黎奧運助攻，下半年營運可望優於上半年。

「大雨已過，太陽還沒有出來」，對於整體產業景氣何時明顯復甦，各家大廠持審慎保守態度。業者表示，製造訂單逐步復甦，目前靜待通路消費回溫，美國何時宣布降息是重要觀察指標。

主要製鞋大廠投資布局規劃 圖／經濟日報提供

寶成第1季稅後純益46.53億元、年增369.3%，歷年同期次高，每股稅後純益1.58元。值得注意的是，4月製鞋業務年增2.5%，連兩月正成長，顯示品牌客戶庫存調節已近尾聲。

寶成今年1月製鞋業務已轉正成長、年增幅12.5%，3、4兩月製鞋業務亦維持正成長；累計前四月製鞋業務營收較去年同期成長0.6%。

豐泰第1季稅後純益12.7億元、年增69.5%，每股稅後純益1.29元。4月營收也年增；累計前四月合併營收276.96億元、年增5.9%，歷年同期次高。

豐泰為Nike的footwear主要合作夥伴，長期競爭力強，加上今年新增客戶，預期全年出貨小幅增長，印度第三工業區及越南南河新廠已於第1季開始出貨，長期營運看俏。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊，第1季營收不如預期，主要因為進入春夏款淡月，但毛利率18.08%、季增0.33個百分點；稅後純益2.82億元，每股稅後純益1.48元，符合預期。4月營收月增59%，代表全年低點已過。

目前鈺齊訂單能見度看到第3季末，進入2024年秋冬款季度，預期6、7月營收可回到以往旺月模式。

志強第1季稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。志強說，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助今年訂單回升。巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求明顯回溫，預期下半年也會比上半年好。

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