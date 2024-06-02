製鞋業看景氣谷底已過 寶成、豐泰等樂觀下半年營運

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
寶成、豐泰、鈺齊、志強等製鞋大廠都表示，儘管消費復甦力道仍不足，但最差谷底已過，加上巴黎奧運助攻，下半年營運可望優於上半年。示意圖。路透
寶成、豐泰、鈺齊、志強等製鞋大廠都表示，儘管消費復甦力道仍不足，但最差谷底已過，加上巴黎奧運助攻，下半年營運可望優於上半年。示意圖。路透

即將進入下半年，品牌客戶庫存調節陸續進入尾聲，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊（9802）、志強等製鞋大廠都表示，儘管消費復甦力道仍不足，但最差谷底已過，加上巴黎奧運助攻，下半年營運可望優於上半年。

「大雨已過，太陽還沒有出來」，對於整體產業景氣何時明顯復甦，各家大廠持審慎保守態度。業者表示，製造訂單逐步復甦，目前靜待通路消費回溫，美國何時宣布降息是重要觀察指標。

主要製鞋大廠投資布局規劃 圖／經濟日報提供
主要製鞋大廠投資布局規劃 圖／經濟日報提供

寶成第1季稅後純益46.53億元、年增369.3%，歷年同期次高，每股稅後純益1.58元。值得注意的是，4月製鞋業務年增2.5%，連兩月正成長，顯示品牌客戶庫存調節已近尾聲。

寶成今年1月製鞋業務已轉正成長、年增幅12.5%，3、4兩月製鞋業務亦維持正成長；累計前四月製鞋業務營收較去年同期成長0.6%。

豐泰第1季稅後純益12.7億元、年增69.5%，每股稅後純益1.29元。4月營收也年增；累計前四月合併營收276.96億元、年增5.9%，歷年同期次高。

豐泰為Nike的footwear主要合作夥伴，長期競爭力強，加上今年新增客戶，預期全年出貨小幅增長，印度第三工業區及越南南河新廠已於第1季開始出貨，長期營運看俏。　

戶外功能鞋製造大廠鈺齊，第1季營收不如預期，主要因為進入春夏款淡月，但毛利率18.08%、季增0.33個百分點；稅後純益2.82億元，每股稅後純益1.48元，符合預期。4月營收月增59%，代表全年低點已過。

目前鈺齊訂單能見度看到第3季末，進入2024年秋冬款季度，預期6、7月營收可回到以往旺月模式。

志強第1季稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。志強說，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助今年訂單回升。巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求明顯回溫，預期下半年也會比上半年好。

寶成 營收

延伸閱讀

田徑／傅兆玄平個人最佳摘銀 續爭積分放眼巴黎奧運

拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

法國宣布逮捕18歲車臣男 涉嫌策畫在奧運足球賽事發動恐攻

體操／世界盃柯柏挑戰賽 唐嘉鴻預賽第1晉級決賽

相關新聞

生醫業布局東協傳捷報 藥華藥抗血癌藥獲准星國上市

生醫產業近期陸續傳出東協市場布局成果，包括藥華藥、合一、共信-KY、東洋、新穎生醫等，今年第2季都傳出進展；美時、高端疫...

製鞋業看景氣谷底已過 寶成、豐泰等樂觀下半年營運

即將進入下半年，品牌客戶庫存調節陸續進入尾聲，包括寶成、豐泰、鈺齊、志強等製鞋大廠都表示，儘管消費復甦力道仍不足，但最差...

生醫業布局東協 服務、通路商提前卡位

生醫族群除了新藥、疫苗及檢測廠在東協如火如荼布局外，多家生醫服務及通路廠也已在當地卡位。委託臨床研究（CRO）公司樂斯科...

產業追蹤／低軌衛星崛起 台廠迎商機

2024年Starlink已發射6,000顆衛星，並宣布在全球超過70個國家提供服務，用戶數突破260萬戶，相較於高軌衛...

製鞋廠投資 瞄準新南向市場

製鞋產業景氣緩步回溫，國內各製鞋大廠投資腳步未歇，投資同步鎖定新南向市場。其中寶成及豐泰兩大龍頭廠，不約而同瞄準擁有人口...

網銀國際集團攜手《加菲貓》為孩童辦新片公益特映會

進軍影視產業積極打造泛娛樂生態圈的網銀國際集團，繼投資《周處除三害》之後，更將於6月7日發行經典IP加菲貓全新電影《加菲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。