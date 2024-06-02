生醫業布局東協 服務、通路商提前卡位

生醫族群除了新藥、疫苗及檢測廠在東協如火如荼布局外，多家生醫服務及通路廠也已在當地卡位。委託臨床研究（CRO）公司樂斯科（6662）日前在櫃買中心業績發表會上指出，公司已鎖定東協、印度為目標市場，將在泰國之外，於印度設立新的海外據點。

樂斯科是一家提供病理毒理、動物測試及檢測服務公司，在國內新的動物測試實驗室預計明年開始貢獻業績，該公司自2015年起陸續在印度及泰國展開投資。

樂斯科總經理陳永豪日前指出，放眼東南亞及南亞市場，尤其看好印度成長性，持股33%的印度轉投資公司，目前老鼠服務量能已與台灣相當，現規劃設立第二個據點。

保健品大廠葡萄王（1707）旗下金雞母葡眾為本土第一大直銷公司，該公司直銷業務今年起展開海外布局，考量馬來西亞直銷產業發展蓬勃，第2季在當地成立子公司。

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