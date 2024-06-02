生醫業布局東協傳捷報 藥華藥抗血癌藥獲准星國上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

生醫產業近期陸續傳出東協市場布局成果，包括藥華藥（6446）、合一（4743）、共信-KY（6617）、東洋（4105）、新穎生醫等，今年第2季都傳出進展；美時（1795）、高端疫苗也期待在第2季結束時於東協市場取得重大突破。

藥華藥近日公告，該公司抗血癌新藥Ropeg（P1101）已成功獲新加坡衛生科學局（HSA）核准上市，接下來將向馬來西亞申請藥證，逐步搶攻整個東協市場商機。

藥華藥表示，該公司發展用來治療真性紅血球增多症（PV）的Ropeg，在拿下新加坡藥證後，已展開星國上市前的銷售及行銷活動規劃，新加坡PV患者雖僅500位，但接下來會在今年內取得馬來西亞藥證。

生醫族群近期在新南向市場布局進度 圖／經濟日報提供
生醫族群近期在新南向市場布局進度 圖／經濟日報提供

無獨有偶，合一生技總經理鄭淑玲日前也宣布，該公司糖尿病足潰瘍新藥 「Fespixon」3月已開始出貨第一張訂單至新加坡，5月出貨第二張，星國目前約有7萬名糖尿病足潰瘍病患，未來有機會搶攻逾4,600萬美元商機。除了新加坡，合一也已和馬來西亞經銷商合作，已有當地大型醫院提出採購要求。

共信-KY總經理林懋元表示，該公司治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞新藥PTS，繼去年獲大陸藥證後，近日取得新加坡「指定患者用藥計畫（NPA）」核准，可在星國醫院讓緊急需求患者獲得新藥，共信也會在第2季遞件申請新加坡藥證，後續進軍大馬、泰國等其他東協國家。

台灣東洋日前宣布， 自去年啟動「東協醫藥合作計畫」後已與越南四家醫院簽署合作備忘錄，最近更要新增三家醫院簽署合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

新穎生醫也指出，今年5月起檢測產品DNlite-IVD103已連續獲得印尼、越南核准上市，其餘包括馬來西亞、泰國、印尼、越南也都取得上市許可。

美時副總經理沈燁日前在法說會透露，由於美時東南亞已有強大產品組合及通路優勢，公司將在第2季啟動完成一項併購簽約案，而且包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼，都有機會啟動不只一項併購案。

另外，高端疫苗在越南申請腸病毒71型疫苗上市許可，至5月下旬已屆滿一年，外界預期取得藥證時間已倒數計時，高端表示，除了越南，馬來西亞的藥證申請也在規劃中。

新加坡 越南 馬來西亞

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