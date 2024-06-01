HWC黑沃咖啡與格力高台灣攜手推出《1+1！午後小確杏》

台灣知名精品咖啡連鎖品牌HWC黑沃咖啡，宣布與格力高台灣攜手合作，推出《1+1！午後小確杏》活動；此次強強聯手，使用日本銷量第一的格力高杏仁堅果飲，精心研發出「黑沃冠軍杏仁奶拿鐵」，標榜口感香醇滑順，杏仁堅果香氣與精品咖啡完美融合，為饕客提供全新選擇。

此外，黑沃咖啡還特別嚴選正宗日本抹茶粉與「杏仁果效果」，調和推出「伊勢抹茶杏仁奶」，杏仁堅果的香氣與濃郁的抹茶交織，帶來更深厚的層次感，是不容錯過的日式抹茶新體驗。

活動期間為6月1日至6月30日，於全台黑沃咖啡實體門市購買指定飲品「黑沃冠軍杏仁奶拿鐵」或「伊勢抹茶杏仁奶」，即可獲贈限量的Pocky加油棒與Pocky餅乾試吃包。購買兩杯更可加碼獲得限量Pocky馬克杯，機會難得，手刀蒐集。

此外，期間指定購買「黑沃冠軍美式」或「黑沃冠軍拿鐵」，還可獲贈Pocky餅乾試吃包，為夏日帶來滿滿的小確杏。

此次跨界合作還特別設有小彩蛋：在限定黑沃門市找到隱藏版佈置，拍照打卡並標註指定帳號，即可獲得限量Pocky無敵星運鑰匙圈。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，通過品牌國際化的策略，不僅拓展了黑沃咖啡的國際視野，與日本超人氣國民品牌的合作，更是創意研發碰撞出無限可能。此次合作將帶給顧客全新的美味體驗，並進一步提升品牌影響力。 黑沃使用日本銷量第一的格力高杏仁堅果飲，精心研發出黑沃冠軍杏仁奶拿鐵。黑沃咖啡提供

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