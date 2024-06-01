快訊

花蓮某派出所長酒駕撞傷人 記大過拔官代價至少百萬

沒錢出國玩只好上課？小學生遭同學諷「全勤乞丐」 爸嘆：活著真不容易

網銀國際集團攜手《加菲貓》為孩童辦新片公益特映會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
網銀基金會邀請學童與家長們一起觀賞《加菲貓：農場大冒險》。網銀國際提供
網銀基金會邀請學童與家長們一起觀賞《加菲貓：農場大冒險》。網銀國際提供

進軍影視產業積極打造泛娛樂生態圈的網銀國際集團，繼投資《周處除三害》之後，更將於6月7日發行經典IP加菲貓全新電影《加菲貓：農場大冒險》。網銀國際表示，集團將持續朝向創新、多元的泛娛樂領域邁進。

為帶給孩童更多歡樂，網銀國際與網銀國際影視、網銀基金會發揮泛娛樂影響力，特於6月1日及6月15日、16日，分別在台中、台北、花蓮舉辦新片特映會，邀請超過500名的孩童與家長進影廳觀賞《加菲貓：農場大冒險》，將關懷社會的企業理念化為具體行動，帶給孩童歡樂的暑期回憶。

《加菲貓：農場大冒險》3場公益特映會，首站1日於台中站前秀泰影城登場，網銀基金會邀請長期扶助的學童們，在完成課業之餘與家長們一起前來觀賞。

「孩子，是未來的主人翁與希望！」網銀基金會執行董事陳大鈞說，網銀基金會在網銀國際集團董事長蕭政豪的支持下，長年關懷弱勢學童，除了音樂教育的陪伴，並提供免費的師資與場地，為有需要的學童進行課後輔導。

此次整合集團資源舉辦電影特映會，期望透過加菲貓的冒險旅程，激發孩子的創造力與想像力，培養孩子面對困難的勇氣，與解決事情的能力。

第二場特映場將於6月15日在台北信義威秀展開，活動與心路基金會合作，邀請心路基金會服務的身心障礙孩子們及其家人。

6月16日也將到花蓮秀泰影城舉辦第三場次，邀請弱勢孩童及深受花蓮大地震影響的家庭，盼親子一同觀賞電影，增近親子關係，共創回憶與話題，更為每一位大小朋友身心靈充電。

陳大鈞強調，網銀國際秉持追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球的企業理念，持續深耕泛娛樂產業，會持續整合集團資源以具體行動，強化提升國內泛娛樂產業的多元化和永續發展動力。

總部設在台中的網銀國際集團，主要以自製遊戲、代理營運、應用程式開發為主，切入數位遊戲、新銳媒體、電競賽事、新創培育、社會公益等多元發展，同時推廣責任遊戲，積極跨足影視製作、影視通路等領域。目前，除了台中總部，並設置台北分公司及台中大里軟體園區技術中心。

《加菲貓：農場大冒險》公益特映會，首站今(1)日於台中站前秀泰影城登場。網銀國際提供
《加菲貓：農場大冒險》公益特映會，首站今(1)日於台中站前秀泰影城登場。網銀國際提供

影視產業 網銀

相關新聞

日月光串聯22家供應鏈夥伴1600人 守護美麗海岸線

為響應6月8日聯合國世界海洋日，日月光投控暨所屬子公司與日月光環保永續基金會今日上午於全台七個地點，號召22家供應鏈夥伴...

都更整合難？他用「這招」6年搞定15案

老屋都更重建，一般認為不是自主更新，就是和建商「合建」，其實還有「委建」方式。富品建設即是少數操作委建的建商之一，它在2...

嘉市首例都更公有地2期招商納社宅 定位全齡永續宜居

嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與招商的國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下...

黑馬！苗栗縣房價漲幅全台第一 狂漲原因曝光

房市爆黑馬，最新一期清華安富房價指數顯示，苗栗縣近一年房價年漲幅高達21%，名列全台第一，也是房價漲幅唯一超越兩成的縣市...

福容VOCO酒店商辦招商每坪月租破千 創嘉義新高紀錄

樓高34層的嘉義「101」大樓、嘉義福容VOCO酒店4月1日試營運，為飯店、辦公室與店面的複合式開發案，其中8至15樓規...

房價起漲？隆大董事長陳武聰：還沒到天花板 現僅是開始而已

隆大營建（5519）今年股東常會通過2023年財報，年營收43.65億，年減7.39億元，每股稅後純益3.69元，股東常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。