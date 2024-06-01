網銀國際集團攜手《加菲貓》為孩童辦新片公益特映會

進軍影視產業積極打造泛娛樂生態圈的網銀國際集團，繼投資《周處除三害》之後，更將於6月7日發行經典IP加菲貓全新電影《加菲貓：農場大冒險》。網銀國際表示，集團將持續朝向創新、多元的泛娛樂領域邁進。

為帶給孩童更多歡樂，網銀國際與網銀國際影視、網銀基金會發揮泛娛樂影響力，特於6月1日及6月15日、16日，分別在台中、台北、花蓮舉辦新片特映會，邀請超過500名的孩童與家長進影廳觀賞《加菲貓：農場大冒險》，將關懷社會的企業理念化為具體行動，帶給孩童歡樂的暑期回憶。

《加菲貓：農場大冒險》3場公益特映會，首站1日於台中站前秀泰影城登場，網銀基金會邀請長期扶助的學童們，在完成課業之餘與家長們一起前來觀賞。

「孩子，是未來的主人翁與希望！」網銀基金會執行董事陳大鈞說，網銀基金會在網銀國際集團董事長蕭政豪的支持下，長年關懷弱勢學童，除了音樂教育的陪伴，並提供免費的師資與場地，為有需要的學童進行課後輔導。

此次整合集團資源舉辦電影特映會，期望透過加菲貓的冒險旅程，激發孩子的創造力與想像力，培養孩子面對困難的勇氣，與解決事情的能力。

第二場特映場將於6月15日在台北信義威秀展開，活動與心路基金會合作，邀請心路基金會服務的身心障礙孩子們及其家人。

6月16日也將到花蓮秀泰影城舉辦第三場次，邀請弱勢孩童及深受花蓮大地震影響的家庭，盼親子一同觀賞電影，增近親子關係，共創回憶與話題，更為每一位大小朋友身心靈充電。

陳大鈞強調，網銀國際秉持追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球的企業理念，持續深耕泛娛樂產業，會持續整合集團資源以具體行動，強化提升國內泛娛樂產業的多元化和永續發展動力。

總部設在台中的網銀國際集團，主要以自製遊戲、代理營運、應用程式開發為主，切入數位遊戲、新銳媒體、電競賽事、新創培育、社會公益等多元發展，同時推廣責任遊戲，積極跨足影視製作、影視通路等領域。目前，除了台中總部，並設置台北分公司及台中大里軟體園區技術中心。 《加菲貓：農場大冒險》公益特映會，首站今(1)日於台中站前秀泰影城登場。網銀國際提供

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