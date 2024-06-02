產業追蹤／低軌衛星崛起 台廠迎商機

2024年Starlink已發射6,000顆衛星，並宣布在全球超過70個國家提供服務，用戶數突破260萬戶，相較於高軌衛星業者近年如Echostar、Viasat、SES等，須面對傳統衛星電視營收下滑，通訊業務用戶流失等問題，Starlink成為規模最大且用戶規模成長最快的衛星通訊營運商，且仍持續擴張其衛星網路，拓展應用服務至政府／軍事通訊服務、車機船等移動載具的衛星寬頻傳輸。

2024年起，該公司與美國第三大行動通訊營運商合作，提供手機直連衛星服務，首先以簡訊服務為主，規劃2025年後提供語音及數據傳輸服務，近期也公布服務測試結果，較過去衛星電話可提供更快速的傳輸速率。

低軌衛星營運商發展概況 圖／經濟日報提供

其他新興低軌衛星業者也持續推動衛星布建與終端設備開發，並與各垂直領域業者建立合作關係，進行相關測試。OneWeb預計在衛星地面網路到位後，2024年底完成全球覆蓋，已與國際電信營運商簽署服務代銷合約，並與海事、航空通訊系統整合業者合作。OneWeb也是目前唯一新興低軌衛星通訊營運商成功取得在印度提供衛星通訊服務執照的業者，最快今年中提供服務。

Amazon的Project Kuiper在2023年底完成與二顆實驗衛星的通訊測試，包含進行視訊通話及觀賞串流影音；今年3月已向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請臨時許可證，將於未來六個月內進行約200原型用戶終端的通訊測試。Kuiper規劃今年底與合作夥伴如Vodafone等展開試商用服務，最快明年在澳洲等地提供服務。Project Kuiper尚未發射商用衛星，但考慮到第一階段規劃的星系規模超過3,200顆低軌衛星，將是繼Starlink後第二大規模業者。

面對新興低軌衛星大規模星系業者的快速發展與商用，讓衛星通訊產業出現新的變化，既有營運商加速服務升級與演進。傳統衛星營運商通常等到衛星生命周期結束後，才會進行衛星規格升級；但在Starlink等業者出現後，既有業者必須加速提升服務與競爭力。

歐洲三大衛星營運商SES表示，新業者競爭下，衛星通訊市場成為高度活躍的市場，發展迅速。SES除持續布建高軌、中軌衛星的星系，今年4月完成與另一家高軌衛星業者的談判，以31億美元收購Intelsat所有股份，預期交易明年完成，目的就是加大星系規模並強化多軌道衛星策略，推估屆時SES集團擁有至少100顆高軌衛星及26顆中軌衛星，可透過整合互補的網路，提供覆蓋更廣與更具彈性的服務。

其他衛星營運商面也發展類似策略，加拿大衛星業者Telesat在2016提出要建置低軌衛星網路Lightspeed，但時程一再延後，預計2026年開始發射198顆衛星，2027年提供服務；並宣布與英國衛星營運商Avanti communications合作，將Lightspeed作為多軌道衛星計畫的一部分。美國衛星營運商Viasat去年5月完成併購Inmarsat，未來將整合高軌、低軌及5G等通訊系統，提供包含工業物聯網、軍事、海事衛星通訊等服務。

低軌衛星業者崛起，推動既有衛星業者新一波整併風潮，此外，衛星通訊技術、產品演進如衛星間通訊、多軌道衛星用戶終端等發展，也促進營運商可選擇藉由整合其他既有或規劃中星系資源，而非只倚靠自行布建衛星網路，快速擴充規模與增加覆蓋。

在此趨勢下，對於我國通訊硬體供應鏈業者而言，近二、三年隨新興低軌衛星通訊服務商用發展，已有業者切入相關供應生態，以提供用戶設備組裝製造及零組件為主。未來除持續與低軌衛星業者合作，亦可關注國際多軌道衛星整合發展趨勢，投入相對應的用戶終端發展，雖初期在技術發展未成熟情形下，該產品應用領域有限，較可能應用於政府／軍事、航空、海事等要求高可靠度連線且可接受較高單價產品的服務。展望未來，隨更多業者投入開發及相關技術發展成熟，使產品成本逐步下滑，多軌道整合的用戶終端預期將可應用至更多垂直領域。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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