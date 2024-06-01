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中油煉製事業部大林煉油廠敦親睦鄰親子寫生比賽 今舉辦頒獎典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油董事長李順欽今出席中油煉製事業部大林煉油廠敦親睦鄰親子寫生比賽頒獎典禮。照片／中油提供
中油董事長李順欽今出席中油煉製事業部大林煉油廠敦親睦鄰親子寫生比賽頒獎典禮。照片／中油提供

中油煉製事業部大林煉油廠為培養在地學子美術文藝氣息及提倡正當休閒活動，並深化鄰里與社區的良好情誼、促進員工家庭親子互動，繼4月27日小港社教館舉辦寫生比賽活動後，1日舉行頒獎典禮。

中油煉製事業部大林煉油廠敦親睦鄰親子寫生比賽歷年均分為家長、國中、國小高年級、國小中年級、國小低年級及幼兒等六組，本次收件作品共計311件，經聘請美術教育專家逐件評審後，頒發各組金、銀、銅牌、優選及佳作共134件得獎作品。

本次頒獎典禮在大林蒲康樂活動中心隆重舉行，由鳳林國中激盪震耳的鼓聲中拉開序幕，再度邀請參與寫生比賽的貴賓共襄盛舉，中油李董事長順欽、煉製事業部宋智貴副執行長、大林煉油廠廖本源廠長、副廠長與小港區長及各級民意代表均踴躍出席，現場冠蓋雲集，氣氛十分熱絡。

李董事長致詞時提及敦親睦鄰是台灣中油公司重點工作，感謝鄉親這些年來熱情支持中油公司所舉辦的大大小小活動，本次寫生也算是中油煉製事業部大林煉油廠年度盛事之一，再次感謝大家前來參加此次活動，我們將持續兢兢業業地恪守本分，提升工安、精進環保，讓我們一同打造更美好的未來給我們的下一代，並且希望這些不管是有形的資產或是無形的資源，都能有一個良好的循環。

李董事長更進一步表示，中油公司睦鄰活動主軸為「弱勢關懷、文化紮根」，一直秉持著取之於社會、用之於社會的初衷與地方保持良好關係。台灣中油公司將持續回饋地方，造福鄉親。

此次頒獎典禮也有各校校長前來共襄盛舉，活動當中也邀請了鳳林國中「鑼鼓術」及「空手道」、漢民國小「單人國標舞」等表演團體，各項表演也為典禮帶來精彩的演出，增添會場歡樂氣氛。

中油公司

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