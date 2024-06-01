為響應6月8日聯合國世界海洋日，日月光投控暨所屬子公司與日月光環保永續基金會今日上午於全台七個地點，號召22家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1600人聯合淨灘。總計共清除2.8噸垃圾（可回收1.6噸、不可回收1.2噸），盡一己之力，要還給地球與海洋生態一個乾淨的面貌。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，今年擴大舉行海洋日，總共有7個場次辦理這個活動，在同一時間、不同地點，一起進行淨灘。

在汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘。

以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

今年全台響應淨灘活動供應商為：【台北場】泓德能源、富威電力；【中壢場】聯純科技；【南投場】荒野保護協會和觀石林景觀；【台中場】大瑞科技、大豐環保、健源科技、揚恩科技、嘉晟顧問管理；【高雄場】大豐環保、日澤國際、台灣默克、帆宣系統科技、迅束企業、香港商信可、賀立機械、詠翰工程、鴻霖航空貨運、ReFindLab；【澎湖場】天方能源、海洋途徑，以及高雄西子灣的高雄銀行，總計有22家供應商夥伴一同響應日月光海洋日，共同為海洋環境盡一份心力。

日月光串聯全台與22家供應鏈夥伴1600人，全台大淨灘，守護美麗的海岸線。圖/日月光環保永續基金會提供 日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領供應鏈進行全台七地淨灘。圖/日月光環保永續基金會提供

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