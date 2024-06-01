富威電力以行動守護台灣海洋生態 參與日月光海洋日聯合淨灘

森崴能源及其子公司富威電力今（1）日受邀響應2024日月光海洋日聯合淨灘活動，串聯日月光半導體中壢廠、高雄廠、矽品精密、環鴻科技員工及眷屬，與在地居民、日月光供應商、非營利組織及團體等，參與「2024日月光海洋日」聯合淨灘活動。活動號召千人於七個地點同步舉行，一同捲起袖子還給海洋乾淨的海岸，共計清除數噸垃圾。

富威電力是國內最早投入綠電交易的售電業者，致力於為企業提供綠電交易等多元減碳方案。自2021年起，富威電力成為日月光投控的綠電供應夥伴，富威電力表示與日月光投控的合作，建立首次合作集團式綠電採購的重要經驗，截至目前，富威電力共轉供日月光綠電約6萬張憑證，相當於減少3萬公噸二氧化碳排放量。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，在聯合國世界海洋日的前夕，日月光以淨灘實際行動做表率，期待發揮正向影響力，吸引更多有志民眾參與守護海洋的行動。另外日月光也規劃長期認養海灘，並號召更多企業、團體、員工一起投入環保的行列，共同守護台灣美麗海洋。

富威電力總經理郝遐鵬表示，海洋垃圾不只影響當地居民與景觀，更會造成生態浩劫，富威電力作為能源永續解決方案的提供者，需要對環境有所貢獻，除了母公司森崴能源每年至少2次的淨灘活動，並積極響應價值鏈內夥伴的永續行動，今年已是連續第二年響應日月光環保永續基金會舉辦之淨灘活動，以實際行動展現「SDG14永續海洋與保育」與「SDG17建立多元夥伴關係」。

聯合國訂定每年6月8日為世界海洋日，森崴能源及其子公司富威電力長期投入淨灘活動，2022年8月更向新北市府登記認養石門尖子鹿站的東北角海岸線，常態性守護海岸線，結合各界力量提升國人對海洋生態的重視。

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