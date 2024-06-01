都更整合難？他用「這招」6年搞定15案

老屋都更重建，一般認為不是自主更新，就是和建商「合建」，其實還有「委建」方式。富品建設即是少數操作委建的建商之一，它在2017年推出新委建，短短6年，已完成15個開發案，除了一案在嘉義，其他都在大台北。

富品建設董事長曾富瑋表示，所謂委建就是地主委託建商興建，更新由後地主支付重建費用，利益則歸地主所有。富品的新委建則是進一步提供地主複合式選擇，包括全部保留、全部出售或部分坪數抵付工程款，讓地主有更大彈性。

曾富瑋說，由於公司把利潤抓得很低，約只有6％，且各戶簽約內容全部公開，每一戶都可以知道其他戶的合約內容，簽約速度相當快，像是首案位在三重「富品苑」，僅花了90天就完成基地簽約，目前住戶已準備搬進新家。

另外921被判定危樓的「關渡黃金城」，富品也只花不到60天，就完成百分之百簽約。此外，富品南京東路案，過去歷經20個建商都整合未果，但透過富品建設複合式委建模式，整合簽約送案一氣呵成，即將開始預售。

曾富瑋表示，富品採取複合式的做法，目前已經完成15案開發，簽約共1300多戶，總銷470億。目前全國平均屋齡已超過32年，屋齡50年以上老屋更高達111萬戶，但更新速度卻十分緩慢，富品創新方式，可提供業界參考。 富品建設董事長曾富瑋 記者游智文／攝影 富品苑更新前 圖／業者提供

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