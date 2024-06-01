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嘉市首例都更公有地2期招商納社宅 定位全齡永續宜居

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與招商的國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓。記者魯永 明／攝影
嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與招商的國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓。記者魯永 明／攝影

嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與招商的國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓，國城申請建照中；毗鄰的第二期基地開發定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，預計年底前公告招商。

市府召開都更及爭議處理審議會暨都市設計審查委員會聯席會議，審議通過中彰雲嘉首例公辦都更「民族國小西側公有土地」開發案，都發處說，基地位在東區垂楊路、吳鳳北路口，經多年整合教育部學產地、國有財產署、嘉縣及公私有土地，面積約4494平方公尺（1359坪）。

第一期基地將由國城建設以「多元友善優質生活環境」為目標，建構世代宜居全齡社區，打造4棟地上15層，地下3層集合住宅大樓，國城已向市府申請建照動工興建，預訂2028年底完工交屋。

第二期基地位在吳鳳北路與民族路口，一期基地北側，面積9837平方公尺 (2976坪)，約為一期基地2倍大。都市計畫變更為商業區，建蔽率70%，容積率350%。未來可依據都市更新容積獎勵規定，申請容積獎勵50%，亦即最高容積率可達525%。

二期基地土地都是公有，含教育部學產地、國有財產署及市府等。為延續一期開發內容，定位為「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫通用性住宅、店鋪、旅館及辦公室等多樣商用設施，將引進社會福利設施、社會住宅、公共停車位等公益性設施。市府正協調教育部及國產署需求研擬招商文件，預計年底前公告招商。

市區目前有3處內政部住都中心發包興建的社會住宅，民族國小西側公地二期基地社宅規畫，是市府首例納入公辦都更規畫的社宅，將在招商合約中，以容積率獎勵得標營造商興建社宅大樓。

嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地公辦都更基地空拍鳥瞰圖。記者魯永 明／翻攝
嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地公辦都更基地空拍鳥瞰圖。記者魯永 明／翻攝

公辦都更 教育部

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