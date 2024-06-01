嘉市首例都更公有地2期招商納社宅 定位全齡永續宜居
嘉市府啟動首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與招商的國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓，國城申請建照中；毗鄰的第二期基地開發定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，預計年底前公告招商。
市府召開都更及爭議處理審議會暨都市設計審查委員會聯席會議，審議通過中彰雲嘉首例公辦都更「民族國小西側公有土地」開發案，都發處說，基地位在東區垂楊路、吳鳳北路口，經多年整合教育部學產地、國有財產署、嘉縣及公私有土地，面積約4494平方公尺（1359坪）。
第一期基地將由國城建設以「多元友善優質生活環境」為目標，建構世代宜居全齡社區，打造4棟地上15層，地下3層集合住宅大樓，國城已向市府申請建照動工興建，預訂2028年底完工交屋。
第二期基地位在吳鳳北路與民族路口，一期基地北側，面積9837平方公尺 (2976坪)，約為一期基地2倍大。都市計畫變更為商業區，建蔽率70%，容積率350%。未來可依據都市更新容積獎勵規定，申請容積獎勵50%，亦即最高容積率可達525%。
二期基地土地都是公有，含教育部學產地、國有財產署及市府等。為延續一期開發內容，定位為「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫通用性住宅、店鋪、旅館及辦公室等多樣商用設施，將引進社會福利設施、社會住宅、公共停車位等公益性設施。市府正協調教育部及國產署需求研擬招商文件，預計年底前公告招商。
市區目前有3處內政部住都中心發包興建的社會住宅，民族國小西側公地二期基地社宅規畫，是市府首例納入公辦都更規畫的社宅，將在招商合約中，以容積率獎勵得標營造商興建社宅大樓。
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言