黑馬！苗栗縣房價漲幅全台第一 狂漲原因曝光

房市爆黑馬，最新一期清華安富房價指數顯示，苗栗縣近一年房價年漲幅高達21%，名列全台第一，也是房價漲幅唯一超越兩成的縣市。

清華安富房價指數是由清華大學安富金融工程研究中心與安富財經科技聯合編撰而成，模式是參考實價登錄資訊，輔以計量經濟模型，再觀察房價及交易量的變化，完成指數編製。

提供線上估價的好時價指出，最新一期、今年3月的清華安富房價指數，全國為196.50，較去年同期上漲9.36%，顯示總體經濟景氣穩定向上，各地房價漲勢也維持一定力道，呈現穩定向上趨勢。

觀察七大都會區，以新竹縣市年漲幅13%最多，其次為桃園11%，台中10%，其他漲幅約4%~7%。

以全台來看，則以苗栗縣漲勢最凶，年漲幅達21.7%，排名第一。

好時價分析，近年來科技業設廠帶動各地房價起漲，民眾有目共睹，主要是產業進駐帶來就業人口紅利，使得該區房市不僅自住需求增加，也大幅拉動投資需求。

苗栗縣年漲幅超越新竹縣市，除了產業進駐，苗栗房價基期低，緊鄰新竹縣市，房價外溢效果顯著，更是主因。

好時價進一步比較竹科地區（新竹市東區、新竹縣竹北市），苗北地區（苗栗縣頭份市及竹南鎮）近五年住宅大樓成交行情，新成屋部分，竹科地區由每坪26.6萬元上漲至55.7萬元，五年漲幅達109%，苗北地區由每坪16.1萬元上漲至29.1萬元，漲幅也高達81%。

中古屋方面，竹科地區從一坪22.5萬漲到45.4萬，漲幅102%，苗北地區中古屋市場從每坪11.4萬元上漲至23.5萬元，漲幅105%，漲幅超越竹科。

好時價指出，目前苗北地區平均總價仍低於千萬，整體價格不到竹科地區的一半，再加上總價一千萬的產品符合新青安貸款條件，吸引購屋者搶進，也推升房價快速上漲。

好時價表示，整體而言，苗栗縣頭份市、竹南鎮，因近園區，享有產業發展及就業人口等利多，為苗栗房市熱區，親民的價格，更吸引不少人前來置產，園區帶來的房價外溢效果顯著，苗北地區未來房市發展，值得持續關注。 資料來源／好時價 資料來源／好時價

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