證交所全省投資講座 17日展開

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為讓投資人了解集中交易市場產品投資策略及交易新制度，臺灣證券交易所安排自2024年度6月17日起陸續於台北、桃園、台中、台南及高雄等地舉辦47場投資講座，每場課程都邀請證券商／投信公司專業經理人主講，針對上市商品的投資策略或總體經濟展望等議題做說明。

另臺灣證券交易所以「2024年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹相關交易新制實施內容 。 對這些議題有 興 趣 之 投 資 人 於 即 日 起 至 臺 灣 證 券 交 易 所 網 站 （https://www.twse.com.tw/）首頁點選「關於證交所>新聞資訊>活動訊息>113年投資講座」報名參加。

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