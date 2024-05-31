上市綠能股昶昕董事開發資本申讓2,400張 持股比近腰斬

開發金控（2883）子公司開發資本今天申報轉讓其擔任董事的上市綠能環保股昶昕（8438）股票2,400張，占開發資本持有昶昕股票總數的四成，未來是否續賣影響董事席位引發關注，開發資本對此表示，處分上市櫃股票投資部位，屬於正常業務範圍，至於日後開發資本是否還會繼續處分昶昕持股，公司並未說明。

開發資本選任昶昕一席法人董事，目前持有昶昕股票5,970張，原本開發資本3月底還持有6,000張昶昕股票，持股8.58%居第三大股東，4月底持股降至5,970張，也就是在4月單月賣了30張股票，但並沒有事前申讓的紀錄。到了5月持股再降，根據公告，開發資本目前持股昶昕的張數又降到5.908張，也就是比4月底再減了62張，同樣沒有事前申報轉讓的紀錄。

今天開發資本則是一次申讓2,400張的昶昕股票，根據資料處分後持股預計降至3,508張，如與選任董事時持股6,000張相較，等於此次申讓處分後，持股就降到選任董事時持股的58%多，若此次申讓後又再申讓持股超過508張，就會面臨董事解任門檻。

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