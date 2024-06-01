東元新董座 利明献出任

東元（1504）昨（31）日召開新一屆董事會推選董事長，如外界預期，利明献接任董事長。邱純枝則升任東元集團副會長，協助利明献順利接棒。

東元昨天發布新聞稿指出，董事會首先推舉邱純枝續任董事長，惟邱純枝因個人因素婉拒，其後由邱純枝推薦利明献接任董事長，並獲董事會通過。東元表示，依照東元董事長傳承慣例，由邱純枝升任東元集團副會長，協助新任董事長順利接棒東元發展的重任，此外，並督導內部營運管理等相關事務，以穩定經營績效不墜。

利明献表示，董事會成員學經歷豐富、各有專精，他可借重五名續任董事參與東元經營的經驗以協助新一屆董事會順利運作，此外，新任六名董事亦各擁跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之專業。此一嶄新組合，與東元未來聚焦發展的策略與方向一致，也符合股東們期待東元順應國際綠能發展趨勢與提升全球布局。

東元指出，邱純枝及其經營管理團隊在過去三年，逐步強化東元全球供應鏈，並積極拓展海外電氣化生態系，從再生能源發電、儲能、微電網配電，涵蓋到電動車動力系統和充電系統，並結合北美東元西屋馬達公司的資源和網絡，建構東元綠色移動事業的版圖。

菱光在今年東元改選11席董事中拿下一席最高票，菱光董事長黃育仁昨天發表聲明，希望利明献在當選後能快速提出「東元的未來計畫」，作為東元未來經營的綱領和目標；而且這個計畫不僅僅是未來六年，更應該是未來十年甚至更長的發展計畫。

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