台中兩大百億級地上權案流標 廠商觀望縮手

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案因無業者投標而宣告流標。 聯合報系資料庫
水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案因無業者投標而宣告流標。 聯合報系資料庫

不動產市場景氣出現下滑警訊？備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號，以及七期惠民段141地號兩大百億級地上權標案，昨（31）日同步傳出以無業者投標而宣告流標。業界坦言，市場景氣不明朗，加上投資成本過大，因此觀望縮手。

台中躋身第二大都會區，加上建設利多不斷，近幾年吸引台積電（2330）、日本三井集團、統一集團、國泰人壽、大陸建設、冠德建設及好市多等知名企業進駐投資，投資熱度不斷升溫。此次，兩大百億級地上權標案同步流標，令業界大感意外。

台中市百億級地上權開發標案 圖／經濟日報提供
台中市百億級地上權開發標案 圖／經濟日報提供

經貿段6、8地號地上權開發案之所以受到矚目，主要因為水湳經貿園區被視為「台中下一個七期百貨商圈」，這兩個地塊面積合計3.86公頃，可以開發複合式百貨商場及國際旅館，市場也盛傳新光三越百貨早已將此地視為台中二館的首選。

值得注意的是，經發局今年2月舉辦招商說明會，當天吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖、興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

此案昨天流標，業界分析，地上權權利金底價高達93.83億餘元，一下子要拿出這麼多資金，對廠商壓力過高，加上開發規模龐大，初估未來總投資金額將超過300億元，是導致廠商觀望縮手的主要原因。

對此，台中市經發局表示，將重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號兩塊土地分開同步標售。

國泰人壽 地上權

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