全球貨櫃海運價再度狂飆 SCFI指數連八漲 單周勁揚12%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數31日出爐，運價指數連八漲。 （路透）
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數31日出爐，運價指數連八漲。 （路透）

全球貨櫃輪運價沒有最高、只有更高！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（31）日出爐，運價指數連八漲，四大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃運價大漲18%，美東線漲幅11%，歐洲線漲幅也有9%，推升SCFI指數全面噴出，狂漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%。

昨天市場一度傳出巴拿馬官方宣布巴拿馬運河通過船舶數大增到46艘，經國內航運業界查詢後，完全是錯誤的新聞，巴拿馬官方公布「最大吃水45英呎」與「通行艘次」沒有關係，不過已造成昨天陽明、萬海殺聲隆隆，陽明一度觸及跌停收盤時為71.5元、大跌8.6%，萬海也重挫8.9%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

國內航運業者分析，資本市場過度解讀市場變化，造成恐慌心理，實際的市場需求是一櫃難求，紅海事件影響深遠，至少拖到美國總統大選之後，因為目前美國總統選舉兩方勢均力敵，以色列在美國的經濟掌控能力強，原本今年預計交船280-300萬TEU（20呎櫃），但因為經過疫情造船廠倒閉不少，所以不見得能如期交船。

單以歐洲線來看，紅海問題就消耗市場15-20%運力，因為運力短缺航次變少，有些港口被跳港，又再度造成某些供應鏈斷鏈 ，進一步衝擊到美東美西的運力調度，貨等不到船、或是貨等不到櫃，就造成市場供、需超級混亂，也因為歐美遠洋航線運價都飆高， 所有資源往歐美線調， 近洋線、冷門航線就開始缺櫃。

根據最新一期出爐的運價，北美線狂漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,168美元，較前一期大漲979美元，漲幅18.86%，近一個月更飆漲71%；遠東到美東每FEU達7,206美元，較前一期上漲724美元，漲幅達11.16%，近一個月上漲達54%。

遠東到歐洲運價每TEU達3,740美元，較前一期上漲331美元，周漲幅9.7%、近一個月漲62%；遠東到地中海運價每TEU達4,720美元，較前一期上漲472美元，漲幅11.11%、近一個月已漲45%。

不僅四大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。值得留意的是，受到新加坡傳出塞港情形，近洋線方面，遠東到東南亞大漲二成以上，其中遠東到東南亞每TEU較前一期大漲97美元，漲幅21.55%。

東南亞 航線

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