不動產景氣下滑警訊！台中兩大百億級地上權標案流標

不動產市場景氣下滑警訊！備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號，以及七期惠民段141地號兩大百億級地上權標案，31日同步傳出以無業者投標而宣告流標。業界坦言，市場景氣不明朗，加上投資成本過大，因此觀望縮手。

台中躋身第二大都會區，加上建設利多不斷，近幾年吸引台積電（2330）、日本三井集團、統一集團、國泰人壽、大陸建設、冠德建設及好市多等知名企業進駐投資，投資熱度不斷升溫。此次，兩大百億級地上權標案同步流標，令業界大感意外，後續市場是否降溫，仍待觀察。

經貿段6、8地號地上權開發案之所以受矚目，主要因為水湳經貿園區被視為「台中下一個七期百貨商圈」，兩個地塊面積合計3.86公頃，可以開發複合式百貨商場及國際旅館，市場也盛傳新光三越百貨早已將此地視為台中二館的首選。

值得注意的是，經發局今年2月舉辦招商說明會，當天吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖、興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

此案今天流標，業界分析認為，地上權權利金底價高達93.83億餘元，一下子要拿出這麼多資金，對廠商壓力過高，加上開發規模龐大，初估未來總投資金額將超過300億元，是導致廠商觀望縮手的主要原因。

對此，台中市經發局表示，將參考業界意見，重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號兩塊土地分開同步標售，以降低開發投資成本及開發規模壓力，提高廠商參與投資誘因。

台中市經發局強調，位於招商地塊西側的台中國際會展中心，預計明年開幕啟用，未來每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀。

至於七期惠民段141地號土地設定地上權招商案，地點位於老虎城購物中心旁，此案基地面積5,018坪，權利金底價35.87億元、設定70年。

業界說，雖然權利金看似不高，但未來投入興建的成本粗估達百億元。目前台中市東、西兩側已有三井投資的商場，南邊也有高鐵娛樂購物城，而七期本來就有新光及大遠百兩大龍頭百貨，市場競爭激烈，加上景氣不明朗，業者都說「要再觀望一下」。 台中市百億級地上權開發標案一覽。資料來源：台中市政府

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