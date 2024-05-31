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太平島碼頭整修再送海水淡化機 宏華營造造福海巡官兵

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
宏華營造總共動用24個船次，載運20多萬噸各種資材到太平島。宏華營造提供
宏華營造總共動用24個船次，載運20多萬噸各種資材到太平島。宏華營造提供

國內最大海事工程宏華營造，兩年多前標下南沙太平島「港側浚深及碼頭整修統包工程」，今年4月完工啟用，宏華營造關心島上沒淡水可喝，再捐助4,000萬元裝設海水淡化機等多項設施，每天可製造3.5萬公升淡水，對於海巡官兵日常生活，助益極大。

海巡署特別頒發感謝狀給宏華營造總經理陳宗邦。陳宗邦表示，能標下整修工作，不僅是一份榮耀，也為人道救援、社會責任盡份心力。

南沙太平島是我國最南端領土，距離台灣1,600公里以上，長期遭受西南湧浪侵蝕，南側海岸沙灘逐漸消失，影響陣地基礎安全，加上泥沙堆積、海風強大，船隻難以靠岸，以及島上沒有淡水、海氣象惡劣等因素，使得太平島的海岸安全和島上生活條件改善，刻不容緩。

行政院海洋委員會2020年起開始推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，計畫總經費17.37億餘元，由國內最大海事工程宏華營造得標，2023年10月30日竣工，今年3月驗收，4月啟用；工程內容包括直立碼頭、直立內堤、防湧匣門、東拋石堤工程、二號碼頭港測浚挖工程、油槽新建、水岸電力連接等14項。

陳宗邦表示，宏華在嚴峻的海象條件下，透過審慎緊密的運輸規劃和海象預報，總共動用24個船次，載運20多萬噸各種資材到太平島，施工高峰期，島上作業人員超過100人。

而各種作業船機包括8,000噸級專用運輸船、4,500噸級半潛式平台船、反鏟式挖泥船等8艘，以及280噸大型吊車、拖板車、怪手，還有特別設置的2立方預拌混凝土廠等設備，更是千里迢迢、不畏風浪的運送上島。

其中，位於1、2號碼頭間的外港池水域，以國內最大反鏟式挖泥船，將原來僅4至5米水深水域浚挖至7.5米，並移除31顆大型礁石，使得4,000噸級巡防艦順利靠泊，免除遭受西南湧浪衝擊，而造成船舶晃動與斷纜的危險。

另外，興建600公秉的油槽、發電機組更新並聯、海水淡化機等，充分供應島上用水用電，使得太平島成為南海水域中人道救援、科學、生態研究的重要據點。

海巡署艦隊分署長廖德成，率副分署長楊朝卿及一級主管，頒發感謝狀致意。廖德成表示，太平島工程是海巡署近年來最遠、最大的工程案，感謝宏華營造克服各項困難，如期完工，成為海巡堅守南疆的最大後盾。

陳宗邦也和副總經理劉恩昊、技術總監林俶寬等人出席。陳宗邦說，很高興有機會能善盡社會責任，為國家盡些心力。

海巡署艦隊分署長廖德成(左)頒發感謝狀給宏華營造總經理陳宗邦(右)。宏華營造提供
海巡署艦隊分署長廖德成(左)頒發感謝狀給宏華營造總經理陳宗邦(右)。宏華營造提供

太平島 海巡署

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