利明献接任東元董事長 黃育仁盼盡快提出東元未來計畫

東元（1504）31日召開董事會，公告由中信銀前董座利明献接任東元董事長。對此，菱光董事長黃育仁表示，期盼利董事長能夠率領團隊讓東元邁向另一個嶄新的榮景，並在未來東元的治理上有更長遠的眼光和方針，希望能盡快提出「東元的未來計畫」。

黃育仁透過新聞稿指出，首先要恭喜利明献董事今天被董事會推選擔任東元董事長，希望利董事長在當選後能盡快提出「東元的未來計畫」，作為東元未來經營的綱領和目標；而且這個計劃不僅僅是未來六年，更應該是未來十年甚至更長的發展計劃。

黃育仁認為，在此次東元股東會前後，新任董事長人選成為謎團和媒體的話題，且在召開新任董事會前，竟然無法提前知道未來的掌舵者，實在令人詫異且遺憾。

黃育仁表示，上市公司有其公共性，不應是代表公司派或非公司派，也不是某個財團的代表，董事應承擔所有股東託付經營上市公司的責任，追求全體股東利益，尤其是小股東的權益。

黃育仁表示，董事會的目的是讓公司更好，因此董事們需要有多元且全面的聲音，反映更廣泛的意見和看法。未來的東元也應該是所有股東的東元，而不僅僅是大財團的東元；多元意見，只要正確，我們的董事會應該都要尊重並採納。期待未來的東元，能讓股東、社會和所有投資人更清楚地知道未來方向，包括計劃長期栽培接班的經營團隊。

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