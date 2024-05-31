投資人嚇壞！陽明、萬海股價重挫大解析 與巴拿馬官方這傳聞有關
今天市場一度傳出巴拿馬官方宣布巴拿馬運河通過船舶數由現在的30多艘立即大增到46艘，把持有貨櫃輪船票的投資人嚇死了，市場認為是造成陽明海運（2609）、萬海盤中殺聲隆隆的重要原因，陽明一度觸及跌停，收盤時為71.5元、大跌8.6%，萬海也重挫8.9%。經國內的航運業界查詢後，完全是錯誤的新聞，巴拿馬官方公布「最大吃水45英呎」與「通行艘次」沒有關係。
國內的航運業者分析，資本市場過度解讀市場變化，造成恐慌心理，實際的市場需求是一櫃難求，紅海事件影響深遠，至少拖到美國總統大選之後，因為目前美國總統選舉兩方勢均力敵，以色列在美國的經濟掌控能力強，原本今年預計交船280-300萬TEU，但因為經過疫情造船廠倒閉不少，所以不見得能如期交船。
國內的航運業者分析，依照巴拿馬運河先前通知，每日通行艘數5/16-5/31是31艘； 6/1-7/14是32艘 ，今天官方通知在通行艘數並沒有變化，只是通知自即日起水呎變深1英呎，公告的內容應該是「最大吃水45英呎」與「通行艘次」真的沒有關係。
目前巴拿馬的通行概況，5月16日起巴拿馬型由17艘增加至24艘，6月1日起新巴拿馬型由7艘增加至8艘，推估每日通行艘次由24艘增加至32艘。
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