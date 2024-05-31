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利明献接東元董事長 黃育仁：盼盡快提公司未來計畫

中央社／ 台北31日電

機電大廠東元今天召開新屆董事會，新任董事利明献接任董事長。「未來東元」（FutureTeco）發起人、菱光董事長黃育仁傍晚表示，期盼利明献快速提出東元的未來計劃，率領團隊讓東元邁向嶄新榮景。

黃育仁透過新聞稿指出，恭喜利明献今天被東元新屆董事會推選擔任董事長，期盼未來在東元治理，有更長遠的眼光和方針。

黃育仁說，在此次東元股東會前後，新任董事長人選成為謎團和媒體的話題，且在召開新任董事會前，竟然無法提前知道未來的掌舵者，實在令人詫異且遺憾。

他期盼利明献當選後，快速提出東元的未來計劃，作為東元未來經營的綱領和目標，黃育仁認為，這個計劃應該是未來10年甚至更長的發展計劃。

黃育仁表示，上市公司有其公共性，所以不應是代表公司派或非公司派，也不是某個財團的代表，董事應承擔所有股東託付經營上市公司的責任，追求全體股東利益，尤其是小股東的權益。

他指出，未來的東元應該是所有股東的東元，而不僅僅是大財團的東元，多元意見，只要正確，東元董事會應該都要尊重並採納。

黃育仁表示，期待未來的東元，能讓股東、社會和所有投資人更清楚知道未來方向，包括計劃長期栽培接班的經營團隊，東元需要一個穩定的接班和領導計劃，經營團隊應從熟悉並理解東元的幹才中挑選接班人。

東元 股東會 黃育仁

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