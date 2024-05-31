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股市獲利轉房市 住商機構五月交易量月增逾7%、年增近三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

今年520總統就職，台股在AI帶動下、指數屢創新高，同步持續帶動房地產買氣續航；住商機構統計旗下成交狀況後發現，全國門市交易量較四月增加7.1%，更去年同期增加29.2%。區域表現上，台中、台南與台北市呈現兩位數成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，五月由於總統就職，雖有地緣政治緊張預期，但因台股屢創新高，加上景氣表現不俗，許多買方仍積極進場，讓房市交易持續榮景。

各區表現上，台北市月增14.9%，年增28.4%，新北市月增6.4%，年增10.1%；桃園市月減7.4%，年成長達38.5%，台中月增23.9%，年增35.4%，台南市月增11.5%，年增40.9%，高雄市月減1.6%，年增9.6%，北市、台中市與台南市表現較強，而桃園與高雄表現較弱。

徐佳馨推估，增長幅度大的區域多有預售屢創天價的狀況，迫使買方轉向價格相對便宜的成屋市場，應是交易量成長的重要因素；另桃園市與高雄市恐怕是區域利多下，價格相對混亂，買方陷入長考，影響交易所致。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現強，央行對第2季升息語帶保留，但房地產市場儼然過熱，央行恐有進一步措施；不過近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

台股 房地產

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