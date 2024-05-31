桂盟股東會／產業庫存修正近尾聲 蓄勢復甦向上

桂盟（5306）31日順利完成召開股東常會也通過包含盈餘分配在內的所有議案。桂盟董事長吳盈進表示，面對2023年自行車行業庫存修正的逆風以及多變的國際情勢，企業風險控管與產銷調節成為首要之務。桂盟在全體同仁努力之下，仍保有營收新台幣47.3億元、淨利7.4億元，EPS達5.9元。也期待24年下半年開始，營運逐漸恢復常態，越來越好。

總經理吳瑞章表示，自行車行業自2022年開始的歐美市場庫存修正逐漸進入尾聲，慢慢由谷底翻升恢復正常；而中國大陸內銷市場也接棒前進，自行車已成為熱門的休閒運動與社交活動之一，短期間的需求仍在高峰。

展望未來，大陸內銷市場依舊強勁，最慢2025年初歐美新車市場也將陸續歸隊，未來幾年的自行車產業是值得期待的。面對客戶多地出貨供應需求，桂盟在25年前已在越南建廠，也將會運用集團資源，增加在越南廠區的生產品項來因應客戶的需求。此外在摩托車鏈條事業部的發展，將增加印尼公司的生產佈置，來爭取與當地摩托車製造商的合作機會；汽車正時系統結合中國大陸新能源車的發展契機，增加市占與產品項目；車庫門系統部門，也會擴大與客戶合作，繼續保有市場領先地位。

吳盈進表示，桂盟在面對永續議題，有二個重要工作，一是致力於產品的減碳生產，二是鼓勵與促進自行車活動，藉此在永續發展的浪潮之下，可以維持高度競爭優勢。根據我們對的自行車行業的調查研究，市場已逐漸恢復正常，最困難的時刻已過，行業就要迎來復甦向上的趨勢；桂盟將以自行車鏈條為核心推出一系列一站式產品線來滿足市場的需求，對於未來幾年的公司營運，應該是值得期待。

桂盟董事會今天也通過子公司-蘇州桂盟的搬遷補償協議。為了配合當地政府整體開發佈局規劃，桂盟與當地政府將會簽訂搬遷補償協議，補償金額共計人民幣3.38億元。桂盟也將會在鄰近地點設置更高效生產線，繼續服務當地龐大的市場需求。