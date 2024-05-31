中油前五月虧損110億元 董座李順欽：盼取消亞鄰最低價
中油今年前五月虧損估計達110億元，董事長李順欽表示，將持續爭取適度反映油氣價格，尤其是取消亞鄰最低價、油價緩漲等機制，「希望獲得上級單位財務支持」。
中油31日舉行「發現中油生態之美」78周年慶祝大會，李順欽在會前接受採訪時表示，雖然4月因原油價格落後因素出現獲利，但中油前四月汽柴油、天然氣、LPG等政策性吸收金額達200多億元，導致出現虧損近百億元，5月估計虧10億元，因此前五月預計虧損達110億元，財務狀況仍不好、負債比例高達91%，「希望獲得上級單位財務支持」。
至於今年全年預估將虧損多少？李順欽表示，還需視油氣價格能否合理反映，以及國際油價能否持穩，因為只要原油上漲，受限於亞鄰最低價規定，吸收的額度就會擴大，對公司經營相對不利。也因此，希望能否讓中油可以適時反應油氣價格，盼取消亞鄰最低價限制。
另，李順欽也指出，工業天然氣價格也已經三年沒漲，光是中鋼（2002）、台積電、台塑化等前三大工業客戶，吸收金額便高達130億元，其中吸收台積電超過20億元，「台積電不需要我補貼吧」。
中油發言人林珂如補充說，自2021年6月至去年底，中油吸收工業用戶天然氣成本達1,650億元，若長期政策性吸收，等於工業用戶受惠，對公司經營不公平，因此爭取合理反映氣價成本，適度調整工業氣價，相信新任部長郭智輝出身產業界，應可了解中油經營困難。
油價部分，林珂如舉例，中油須遵守亞鄰最低價限制，但日本政府有補貼汽柴油，中油只能自行吸收上漲成本；另一方面，油價緩漲機制也實施長達六年，如今時空背景已不同，應是時機共同討論浮動油價機制能否合理調整，「畢竟經營一家公司還是希望能夠賺錢」。
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