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摩斯漢堡全台達300店 安心：朝多元店型發展

中央社／ 台北31日電

安心食品今天舉辦股東常會，通過每股配發1.8元現金股利。安心摩斯漢堡全台總店數達300家，現著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等。安心也積極投資屏東打造食品廠房。

經營摩斯漢堡品牌的安心食品今天舉辦股東常會，2023年合併營收約新台幣60億元，歸屬於母公司業主淨利1.67億元，每股盈餘（EPS）達5.17元，每股配發1.8元現金股利。

安心2024年第1季合併營收14.87億元，較去年同期成長3.7%；歸屬於母公司業主淨利0.33億元，EPS為1.01元。

安心前4月累計合併營收19.76億元，較同期增加0.71億元，成長3.74%。

截至2024年5月30日止，安心摩斯漢堡全台總店數達300家店，現著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等。

安心食品表示，投資屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，規劃4層樓廠房基地與物流中心，樓地板面積近3萬平方公尺，打造專屬食品廠房安心農科廠，使用自動與半自動倉儲系統，由魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐。

廠房初步將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊產能，以及樂雅樂打造烘焙點心產品項目，未來將全面提升食品製程及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展及就業機會。

安心食品表示，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，持續推動「產品溯源、生產履歷、綠色三合一採購、廢棄物源頭管理」等經營政策，持續發掘在地食材，以實際購買行動支持台灣農漁會。

摩斯漢堡 營收

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