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陸停134項EFCA關稅減讓 台塑化董座陳寶郎：有覺悟、不緊張

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
針對大陸終止134項ECFA關稅減讓，台塑化董事長陳寶郎表示，台灣出口大陸基礎油占比已從近六成降到約32%，影響應該不大，持續分散市場。圖／本報系資料照片
針對大陸終止134項ECFA關稅減讓，台塑化董事長陳寶郎表示，台灣出口大陸基礎油占比已從近六成降到約32%，影響應該不大，持續分散市場。圖／本報系資料照片

針對中國大陸今日公告終止第二批共134項ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，其中基礎油影響部分，台塑化董事長陳寶郎說，兩岸關係不佳，之前已經擔心風險，3年前開始進行分散市場，對台塑化影響應該不大。

陳寶郎說，過去基礎油出口約占五成多近六成，先前已經在內部提醒這樣的風險，現在出口大陸占比降到約32%，影響應該不大，他直言，「早有覺悟」，對這次大陸終止關稅減讓，「不緊張」。

陳寶郎表示，關稅減讓後，因大陸相關石化產品進口稅從原本零，升到6%，對原本東協＋3（中日韓）免稅來說，台灣競爭力當然受到影響。

但他也指出，台塑化早已往東南亞分散市場，像是越南、馬來西亞、泰國等。

台塑集團其他公司則尚未針對此次大陸終止的關稅減讓影響進一步回應。另外，也有業者提到，石化產業原料製成相互關聯，減少優惠關稅，對石化業衝擊上下游供應鏈，如台化可能影響相對大，但還要詳細盤點受影響情況。

儘管塑化產業一早就傳此利空消息，不過台塑四寶今日股價相比大盤還算，台塑大半場維持紅盤，尾盤則略有壓收黑，跌0.45%，收65.3元，台化前半場上漲，午盤後翻黑跌0.75%，收52.9%，南亞開低後翻紅收平盤，台塑化午盤前也維持紅盤，收盤則跌0.44%，收67.4元。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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